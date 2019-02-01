Партия реформ открыта для переговоров со всеми партиями - Каллас

Дата публикации: Сегодня, 16:12 Просмотрено: 78

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что Партия реформ открыта для начала коалиционных переговоров со всеми партиями, но исключила возможность включения в коалицию Консервативной народной партии (EKRE).

Фото: Postimees

«Мы открыты для всех партий», - сказала Каллас журналистам в среду. Каллас сказала, что предложение о сотрудничестве по-прежнему лежит на столе, но добавила, что возможности Партии реформ «к сожалению, ограничены».

«Договор — это всегда поиск равновесия между интересами стороны. Мы всегда к этому готовы», - сказала Каллас.

Каллас выразила благодарность Социал-демократической партии (SDE), которая приняла приглашение Партии реформ, но отметила, что создание миноритарного правительства с SDE не обсуждалось.

По словам Каллас, представители Партии реформ общаются по телефону с представителями других партий. «Мы разговариваем со всеми, с кем возможно разговаривать», - сказала она.

«Наши шаги — общаться с членами Центристской партии и Isamaa, чтобы эта коалиция ни в коем случае не была сформирована», - сказала Каллас. Она выразила надежду, что среди членов прошедших в Рийгикогу Центристской партии и Isamaa найдется как минимум семь человек, не поддерживающих коалицию Центристской партии, EKRE и Isamaa.

«Мы твердо исключаем [вероятность], что примем EKRE в правительство», - сказала Каллас.

Она выразила мнение, что отказ Центристской партии от создания коалиции с Партией реформ вызван желанием Юри Ратаса остаться на посту премьер-министра.

«Наше предложение [Центристской партии] было очень четким: партнерство на равных основаниях, - сказала Каллас. - Это предложение стало бы лучше только если бы мы предложили пост премьер-министра».

BNS