Дата публикации: Сегодня, 12:21 Просмотрено: 51

Раймонд Кальюлайд вышел из правления Центристской партии, поскольку не согласен с решением правления начать переговоры о создании коалиции с Эстонской консервативной народной партией EKRE.

Раймонд Кальюлайд. Фото: Tairo Lutter

"Я проинформировал сегодня [во вторник] председателя Центристской партии Юри Ратаса, чтоб выхожу из правления Центристской партии в знак протеста против вчерашнего [понедельничного] решения начать переговоры о коалиции с EKRE,- сообщил во вторник Кальюлайд.

В своем блоге Кальюлайд написал, что на заседании правления проголосовал против начала переговоров с EKRE.

«В связи с решением правления Центристской партии у меня две возможности: акцептировать это решение, либо сложить с себя полномочия члена правления. Акцептировать я никак не могу, поэтому выхожу из состава правления ЦП»,- пишет Кальюлайд.

Кальюлайд пишет, что Центристская партия до сих пор являлась выразителем интересов русской общины, помогая сохранить хрупкое равновесие в нашем обществе. «Отныне это равновесие нарушено»,- пишет Кальюлайд.

"Политики EKRE неоднократно оправдывали нацистскую Германию и преуменьшали преступления, совершенные Гитлером, причем руководство партии не осудило эти высказывания. Один из их политиков назвал бездетных женщин «общественно вредными элементами». Другой – кстати, депутат Рийгикогу - посоветовал солдатам союзных войск всегда носить форму, чтобы не быть избитыми»,- пишет Кальюлайд.

«EKRE использовала в своей предвыборной кампании приемы, которые нельзя использовать. Их экономическая программа абсурдна и ее осуществление никак не может повысить благосостояние и доходы жителей Эстонии. У этой компании отсутствует чувство ответственности перед государством. О каком правительстве с их участием мы говорим?»,- отмечает Кальюлайд в своем блоге.

«Если Центристская партия претендует в будущем на какое-то доверие к себе со стороны общества, то от этой ужасной коалиции следует отказаться еще до ее заключения»,- подчеркивает Кальюлайд.

BNS