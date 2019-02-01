Правление EKRE обсудит приглашение Центристской партии к переговорам о власти

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Правление Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в понедельник вечером начнет обсуждать предложение Центристской партии о начале переговоров о коалиции.

Правление EKRE соберется в понедельник в 17.00 на чрезвычайное заседание, чтобы обсудить предложение председателя Центристской партии Юри Ратаса начать переговоры о коалиции, сообщил BNS пресс-секретарь партии.

Председатель EKRE Март Хельме сказал газете Postimees, что после собрания Центристской партии в понедельник ему позвонил Юри Ратас. «Положение теперь таково, что я уже созвал чрезвычайное собрание правления и мы возьмем это предложение на обсуждение», - сказал он.

«Ратас не подводил нигде красную черту, в отличие от Партии реформ. О красной черте нельзя говорить до тех пор, пока мы не решили, примем ли мы предложение», - сказал Хельме. Он подчеркнул, что у EKRE все будет идти в логической последовательности.

«У нас 15 членов правления и следует выяснить мнения всех членов. Нужно все обсудить, а не так, что Март Хельме скажет, мол, стартовый выстрел дан — и побежали. Как мы видели в случае Центристской партии, собрания и обсуждения продолжались очень долго и в итоге не пришли к точке зрения», - сказал Хельме.

«В медиа создали миф о том, будто я авторитарный руководитель. Я авторитетный руководитель. Дела не идут так, как скажут Хельме. У нас очень много людей и с их мнениями надо считаться, иначе партия распадется», - сказал Хельме.

Правление Центристской партии решило начать переговоры о власти с Консервативной народной партией Эстонии и партией «Отечество».

BNS