Посещающих Ивангород без спецпропуска людей начали штрафовать

Дата публикации: Сегодня, 10:35 Просмотрено: 25

Хотя законодательство Российской Федерации уже очень давно предполагает, что нахождение в пограничной зоне, в частности в Ивангороде, возможно только при наличии специального пропуска, соответствующие документы в соседнем с Нарвой российском городе стали активно проверять сравнительно недавно. Тех, у кого пропуска нет, штрафуют на 500 рублей.

Фото: Википедия

Выдачей пропусков и проверкой их наличия у тех, кто не проживает на имеющих особый статус приграничных территориях РФ занимается Пограничная служба ФСБ России.

Между тем, Delfi пообщался на эту тему с заместителем главы администрации Ивангорода Татьяной Шаровой, которая хотя и не имеет никакого отношения ни к процессу выдачи пропусков, ни к их проверке, в целом в курсе ситуации. Госпожа Шарова согласилась поделиться той информацией, которой располагает, и, по ее словам, оформление пропуска является довольно простой процедурой.

Она сообщает, что пункт оформления пропусков находится в ивангородской гостинице ”Витязь”.

”Пропуска выдаются бесплатно. Для того, чтобы оформить пропуск нужно прийти в рабочее время — с 10 утра до 5 вечера, по московскому времени, с часу до двух — обед, — рассказывает Татьяна Шарова. — При себе нужно иметь копию паспорта, титульной страницы с фотографией и страницы с визой, если лицо находится в России на ее основании. На месте нужно заполнить заявление — его бланк дают бесплатно, а ходатайствующий о пропуске заполняет его сам”.

Замглавы администрации затрудняется сказать, когда именно начались усиленные проверки пропусков, и как наказывают за их отсутствие (по информации Delfi от ”пострадавших”, штраф составляет 500 рублей).

”До меня информация об этом дошла из Нарвы. Почему начались активные проверки, сказать не могу — видимо, в этом есть необходимость. Администрация Ивангорода обратилась с Погранслужбу ФСБ России официальным запросом по данному поводу, так как нам важно знать, как действовать в частности в тех случаях, когда люди посещают наш город в рамках культурного обмена. Есть другие моменты, которые требуют уточнения”, — рассказывает Татьяна Шарова.

Законодательный акт, требующий наличие пропусков у посещающих Ивангород, но не проживающий там людей, был принят давно. Поправки в закон "О Государственной границе Российской Федерации" внесены были шестнадцатого июня 2006 года, а вступили в реальную силу с первого января 2007 года. Силовые структуры России получили тогда право применять санкции против граждан, не имеющих соответствующего разрешения для нахождения в Ивангороде и его окрестностях, но до последнего времени нарушителей активно не выявляли и не наказывали.

Но тут есть важный нюанс — на въезде в Ивангород со стороны Петербурга документы, позволяющие находиться на приграничной территории, проверяют давно, и могут развернуть, например. жителя Кингисеппа, если у него нет пропуска, а на въезде из Эстонии проверяют только документы, позволяющие находиться на территории Российской Федерации. Наличие пропусков там не проверяли никогда и не будут.

Свободны от необходимости получения разрешения пребывать в Ивангороде лица, следующие через его территорию во внутренние регионы России, но они не должны сходить с транзитных путей. То есть только в районе Петербургского шоссе или железнодорожного вокзала люди, находящиеся в Ивангороде проездом, могут чувствовать себя уверенно без пропуска.

Также известно, что нарвитяне и другие жители Ида-Вирумаа, ездящие в Ивангород для того, чтобы заправить свои автомобили, делают это по-прежнему спокойно и без пропусков, то есть именно для этой группы гостей Ивангорода cделано неофициальное послабление.

Статус приграничной зоны очевидным образом тормозит развитие Ивангорода, так как ограничивает въезд в него в частности жителей других муниципалитетов Ленинградской области и находящегося в 130 километрах Санкт-Петербурга.

Туристический поток слабый, притом, что в Ивангороде расположена прекрасная крепость, и местные власти не раз ставили вопрос о возможности смягчения пограничного режима ради превращения города в туристический центр. Пока положительных подвижек в этом плане нет, но Татьяна Щарова видит в закрытости Ивангорода и некоторые положительные моменты.

”Зато у нас очень безопасно. Можно совершенно спокойно и ночью пройтись по улицам, ничего не боясь”, — отмечает Татьяна Шарова.

Самой Шаровой доказывать, что она является постоянной жительницей Ивангорода не приходилось.

”У меня ни разу пропуск не спрашивали. Возможно, потому, что меня все знают”, — говорит замглавы администрации.