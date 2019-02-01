Внимание: яркое солнце мешает водителям

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Следующие три месяца стоит быть очень внимательным всем участникам движения – по статистике именно в этот период происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий, в которых водители не замечают из-з яркого солнца другие автомобили или пешеходов.

Иллюстративное фото.

По словам руководителя отдела транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, вырисовывается статистика, что яркое солнце очень часто отмечено причиной произошедших весной дорожно-транспортных происшествий.

„Более половины несчастных случаев, в которых водителям мешало яркое солнце, происходят в трёх весенних месяцах – с марта по май. Это нам показывает статистика ущербов как по каско, так и дорожному страхованию. Поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на разных поворотах и всегда выбирать подходящую для движения скорость,“ объяснил Кукк.

Несчастные случаи, к сожалению, не происходят только с автомобилями, иногда пострадавшими становятся и пешеходы. Поэтому внимательными стоит быть всем участникам движения.

„Из-за яркого солнца водители иногда не замечают пешеходов. Например, в одном из произошедших в прошлом году несчастных случаев автомобиль нанёс тяжёлые повреждения пересекавшему дорогу человеку, его восстановительное лечение было очень долгим и вместе с расходами на лечение стоило более 16 000 евро,“ объяснил Kukk.

If Kindlustus просит всех автоводителей и пешеходов считаться с утренним и вечерним солнцем, которое мешает участникам движения. Также родителям стоит напомнить об этом своим детям, перед пересечением дороги всегда необходимо убедиться, что автомобиль остановиться перед переходом.