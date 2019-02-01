В Нарве пройдет ночное тестирование на ВИЧ

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В пятницу, 8 марта, в нарвской клинике «Линда» (Linda Kliinik) состоится день открытых дверей. Сотрудники клиники ждут всех желающих к себе в гости с 9.00 до 15.00 часов. Мероприятие проводится клиникой Linda при поддержке фонда AHF.

Клиника «Линда» является частью глобальной команды AHF – крупнейшей мировой организации, присутствующей в 43 странах мира, целью которой является профилактика, тестирование и лечение ВИЧ и СПИДа.

8 марта – день признания заслуг, экономических, социальных, культурных и политических достижений женщин.

«Мир находится в крайней точке борьбы с ВИЧ и СПИДом, и женщины берут на себя основную тяжесть эпидемии, особенно в развивающихся странах, - говорит старший управляющий по адвокации и политике Лоретта Уонг. - Около 19 миллионов женщин и девочек являются носителями ВИЧ, и каждый год фиксируется 870 000 новых случаев заболевания среди женщин. Правительства разных стран прилагают множество усилий к тому, чтобы женщины по всему миру имели равный доступ к медицинской помощи».

В этот же день, с 23.00 до 03.00, в нарвской таверне «Старый мельник» (Tavern Vana Mölder) на ул. Пушкина, 4a, пройдет ночное экспресс-тестирование для тех, кто хочет больше узнать о своем здоровье и убедиться, что все в порядке.

Поскольку 8 марта, как известно, Женский день, то каждая представительница прекрасного пола, которая придет на день открытых дверей или на тестирование, получит подарок. Какой? Пусть это будет сюрпризом для наших милых дам! Приходите и узнаете.

На мероприятиях, конечно же, ждут не только женщин, но и мужчин. Потому что именно хороший мужчина и есть главный и настоящий подарок для женщины!

Клиника Linda

Больше информации:

Евгений Анохин

консультант клиники Линда

тел.: +372 53602716

э-мейл: evgeny.anokhin@lindakliinik.ee

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Нарвская клиника «Линда» (Linda Kliinik) получила известность как медицинское учреждение, предоставляющее комплекс профилактических и лечебных услуг людям, живущим с диагнозом ВИЧ/СПИД.

ESTONIA MEDIA CONTACT: Evgeny Anokhin, peer counselor +372 53602716 Evgeny.anokhin@lindakliinik.ee US MEDIA CONTACT: Ged Kenslea, Senior Director, Communications, AHF +1 323 308 1833 work +1.323.791.5526 mobile gedk@aidshealth.org Denys Nazarov, Director of Global Policy & Communication, AHF +1 323 308 18 29 dn@aidshealth.org

Внося свой вклад в борьбу с распространением ВИЧ наравне с другими подобными учреждениями, клиника предлагает бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, презервативы, медицинскую помощь, лечение и психологическую поддержку в дружеской атмосфере.

В настоящее время порядка 500 человек, живущих с ВИЧ, получают услуги в клинике. Чтобы узнать подробнее о клинике «Линда», пожалуйста, посетите сайт: www.lindakliinik.ee или подпишитесь на новости в Фейсбуке: www.facebook.com/LindaKliinik.

Контактный адрес клиники:

Линда, 4, 20390, Нарва info@lindakliinik.ee