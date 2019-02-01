Taxify с четверга называется Bolt

Дата публикации: Вчера, 11:14 Просмотрено: 93

С четверга транспортная платформа Taxify во всех странах, где она оперирует, будет носить название Bolt.

Иллюстративное фото.

«Когда мы вышли на рынок пять лет назад под названием Taxify, то тогда мы предлагали услугу диспетчеров. Со временем мы выросли в транспортную платформу. Например, теперь при помощи нашей платформы в Париже кроме автомобиля можно проехать и на самокате, а в Африке — на мотоцикле или тук-туке, - говорит основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг. - Поэтому при таком быстром росте сегодняшний бренд и название стали для нас слишком однобокими».

В новом названии и логотипе компания стремится отразить более масштабные амбиции - решить транспортные задачи в более широком масштабе.

Для водителей и пользователей смена названия на Bolt не повлечет за собой никаких существенных изменений. Приложение Taxify, которое уже загружено на смартфон, обновится автоматически. Сначала иконка приложения останется такой же, как и раньше, чтобы пользователи смогли узнать знакомый бренд. Когда пользователь впервые откроет приложение, то получит информацию о том, что Taxify теперь носит название Bolt.

«В английском языке Bolt означает “молнию”. Для нас это означает быстрый и удобный способ передвижения в городах, пусть при помощи автомобиля, самоката или общественного транспорта. Новое название подчеркивает, что мы верим в то, что будущее транспорта будет электрическим», - добавил Виллиг. Новое название и логотип будут постепенно внедряться в 30 странах, где оперирует Bolt.

Bolt — основанная в 2013 году компания, которую создал 19-летний на тот момент Маркус Виллиг. В прошлом году компания привлекла 175 млн долларов и благодаря этой сделке ценность компании выросла до миллиарда долларов. В раунде инвестиций участвовала китайская транспортная платформа Didi Chuxing, которая в 2017 году купила миноритарную долю в Taxify. Ведущим инвестором был германский автопроизводитель Daimler.

У Bolt на сегодняшний день 25 млн пользователей в 30 странах. Около половины деятельности компании связано с Африкой. В Bolt работают 850 человек, из них более 250 — в главном офисе в Таллинне.

Всего Bolt в месяц совершает миллионы рейсов, но из соображений коммерческой тайны компания не называет точное число.

BNS