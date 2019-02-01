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В центре вниманияTaxify с четверга называется Bolt

Дата публикации: Вчера, 11:14 Просмотрено: 93

С четверга транспортная платформа Taxify во всех странах, где она оперирует, будет носить название Bolt.

Taxify с четверга называется Bolt

Иллюстративное фото.

«Когда мы вышли на рынок пять лет назад под названием Taxify, то тогда мы предлагали услугу диспетчеров. Со временем мы выросли в транспортную платформу. Например, теперь при помощи нашей платформы в Париже кроме автомобиля можно проехать и на самокате, а в Африке — на мотоцикле или тук-туке, - говорит основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг. - Поэтому при таком быстром росте сегодняшний бренд и название стали для нас слишком однобокими».

В новом названии и логотипе компания стремится отразить более масштабные амбиции - решить транспортные задачи в более широком масштабе.

Для водителей и пользователей смена названия на Bolt не повлечет за собой никаких существенных изменений. Приложение Taxify, которое уже загружено на смартфон, обновится автоматически. Сначала иконка приложения останется такой же, как и раньше, чтобы пользователи смогли узнать знакомый бренд. Когда пользователь впервые откроет приложение, то получит информацию о том, что Taxify теперь носит название Bolt.

«В английском языке Bolt означает “молнию”. Для нас это означает быстрый и удобный способ передвижения в городах, пусть при помощи автомобиля, самоката или общественного транспорта. Новое название подчеркивает, что мы верим в то, что будущее транспорта будет электрическим», - добавил Виллиг. Новое название и логотип будут постепенно внедряться в 30 странах, где оперирует Bolt.

Bolt — основанная в 2013 году компания, которую создал 19-летний на тот момент Маркус Виллиг. В прошлом году компания привлекла 175 млн долларов и благодаря этой сделке ценность компании выросла до миллиарда долларов. В раунде инвестиций участвовала китайская транспортная платформа Didi Chuxing, которая в 2017 году купила миноритарную долю в Taxify. Ведущим инвестором был германский автопроизводитель Daimler.

У Bolt на сегодняшний день 25 млн пользователей в 30 странах. Около половины деятельности компании связано с Африкой. В Bolt работают 850 человек, из них более 250 — в главном офисе в Таллинне.

Всего Bolt в месяц совершает миллионы рейсов, но из соображений коммерческой тайны компания не называет точное число.

BNS

 

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