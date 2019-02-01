Партия "Богатство жизни" требует пересчета э-голосов

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Партия "Богатство жизни" направила жалобу в избирком страны на недостатки во время подсчета поданных на выборах в Рийгикогу электронных голосов.

Иллюстративное фото.

В партии заявили, что первый раз электронные голоса были подсчитаны 3 марта. Результат был введен в систему, но не подписан, сообщили в четверг, 7 марта, утренние новости ETV+.

Официально данные были подтверждены подписью главы госслужбы по организации выборов Прийта Винкеля лишь 4 марта, после повторного подсчета. Поскольку первый подсчет не был подтвержден подписью, то нельзя быть уверенным, что результаты были такие же как и во время пересчета, утверждают представители партии "Богатство жизни".

Именно поэтому политики хотят провести пересчет электронных голосов и убедиться в правильности результата, лично присутствуя при процессе.

Источник: rus.err.ee

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