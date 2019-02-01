Центристская партия на переговорах будет исходить из своих предвыборных обещаний

Дата публикации: Сегодня, 16:35 Просмотрено: 51

Если правление Центристской партии решит начать переговоры с Партией реформ о создании коалиции, то исходить при этом Центристская партия будет из своих предвыборных обещаний, сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

Юри Ратас. Фото: Tiit Blaat

"До сих пор заявления Партии реформ были противоречивыми. Сначала они дали понять, что предпочитают формировать норвую коалицию с Социал-демократической партией и Отечеством. Теперь вовсе направили официальное предложение нам. Встречусь сегодня [в среду] вечером в председателем Партии реформ Каей Каллас, чтобы обсудить это предложение. Затем нужно будет сформировать мнение правления Центристской партии",- написал Ратас у себя в Фейсбуке.

Ратас подтвердил, что если Центристская партия приступит к переговорам, то исходить при этом будет из своих предвыборных обещаний.

"Для нас важно отстаивать интересы людей с низкими и средними доходами, внеочередное повышение пенсий, солидарсность в системе здравоохранения, субсидии сельскому хозяйству и расширение бесплатного общественного транспорта. Мы не согласимся с поправками в налогову систему, если они перегружают бюджет и углубляют неравенство доходов, предоствляя сотню евро в месяц более процветающей части общества, и не приннося никакой выгоды большинству общества",- написал Ратас.

"Для Центристской партии важно обеспечить, чтобы все дети Эстонии могли бы получать хороше образование и качественное владение эстонским языком. К сожалению, Партия реформ до сих пор не рассмотрела эти вопросы по существу, но просто предложила перед выборами закрыть школы с русским зяком обучяения. Мы хотим, чтобы детис рордным русским языком знали эстонский язык как можно лучше, и в то же время получали качественное образование",- продолжил Ратас.

"Сегодня наступило время отложить предвыборную реторикуи начать по существу обсуждать, как Эстонии жить дальше. Центристская партия последовательно отстаивавет целостное развитие Эстонии, и благополучение каждого человека, независимо от его пола, возраста, уровня дохода, национальности или места жительства",- написал Ратас.

BNS

Читайте также

Центристы изменили курс, и русскоязычный избиратель отказал им в прежней верности

Старшее поколение не доверяет электронному голосованию

+Галерея. Нарвитяне крайне разочарованы в политиках: всего 41% проголосовавших

ИТОГИ ВЫБОРОВ | 12 из 101 избранного — русскоязычные, центристы проиграли, EKRE удвоила число мандатов, "Ээсти 200" не вошла

Партия реформ встретится с тремя партиями

Выборы: в Нарве при подсчете ошиблись на 1500 голосов

Полный список нового состава Рийгикогу по итогам выборов 3 марта 2019 года