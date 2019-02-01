Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияЦентристская партия на переговорах будет исходить из своих предвыборных обещаний

Дата публикации: Сегодня, 16:35 Просмотрено: 51

Если правление Центристской партии решит начать переговоры с Партией реформ о создании коалиции, то исходить при этом Центристская партия будет из своих предвыборных обещаний, сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

Центристская партия на переговорах будет исходить из своих предвыборных обещаний

Юри Ратас. Фото: Tiit Blaat

"До сих пор заявления Партии реформ были противоречивыми. Сначала они дали понять, что предпочитают формировать норвую коалицию с Социал-демократической партией и Отечеством. Теперь вовсе направили официальное предложение нам. Встречусь сегодня [в среду] вечером в председателем Партии реформ Каей Каллас, чтобы обсудить это предложение. Затем нужно будет сформировать мнение правления Центристской партии",- написал Ратас у себя в Фейсбуке.

Ратас подтвердил, что если Центристская партия приступит к переговорам, то исходить при этом будет из своих предвыборных обещаний.

"Для нас важно отстаивать интересы людей с низкими и средними доходами, внеочередное повышение пенсий, солидарсность в системе здравоохранения, субсидии сельскому хозяйству и расширение бесплатного общественного транспорта. Мы не согласимся с поправками в налогову систему, если они перегружают бюджет и углубляют неравенство доходов, предоствляя сотню евро в месяц более процветающей части общества, и не приннося никакой выгоды большинству общества",- написал Ратас.

"Для Центристской партии важно обеспечить, чтобы все дети Эстонии могли бы получать хороше образование и качественное владение эстонским языком. К сожалению, Партия реформ до сих пор не рассмотрела эти вопросы по существу, но просто предложила перед выборами закрыть школы с русским зяком обучяения. Мы хотим, чтобы детис рордным русским языком знали эстонский язык как можно лучше, и в то же время получали качественное образование",- продолжил Ратас.

"Сегодня наступило время отложить предвыборную реторикуи начать по существу обсуждать, как Эстонии жить дальше. Центристская партия последовательно отстаивавет целостное развитие Эстонии, и благополучение каждого человека, независимо от его пола, возраста, уровня дохода, национальности или места жительства",- написал Ратас.

BNS

Читайте также

Центристы изменили курс, и русскоязычный избиратель отказал им в прежней верности

Старшее поколение не доверяет электронному голосованию

+Галерея. Нарвитяне крайне разочарованы в политиках: всего 41% проголосовавших

ИТОГИ ВЫБОРОВ | 12 из 101 избранного — русскоязычные, центристы проиграли, EKRE удвоила число мандатов, "Ээсти 200" не вошла

Партия реформ встретится с тремя партиями

Выборы: в Нарве при подсчете ошиблись на 1500 голосов

Полный список нового состава Рийгикогу по итогам выборов 3 марта 2019 года

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все