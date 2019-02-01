Центристы изменили курс, и русскоязычный избиратель отказал им в прежней верности

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Дежурный вопрос нашей газеты одному из кандидатов: по какой причине в финале предвыборной гонки реформисты оказались в столь опасной близости к центристам, немного погодя стал более чем актуальным. По итогам выборов в Рийгикогу оппозиционеры реформисты обогнали центристов, то есть правящую партию.

Проголосовавшая в Кесклиннаской гимназии Катри Райк подтвердила журналистам, что на местных выборах 2021 года имеет целью бороться за кресло мэра. Фото: Татьяна Завьялова

«Конечно, центристы, но с небольшим отрывом»

Тем не менее в начале дня в воскресенье, когда и был задан этот вопрос, такой исход событий трудно было представить.

- Реформистов, как правило, выбирают те, кто помоложе, центристов — кто постарше. В таком случае результат определит то, как много поклонников и противников будет у налоговой реформы, которая была осуществлена под руководством центристов, - отвечая на наш вопрос, предположила социал-демократ Катри Райк, которую в этот час мы встретили на избирательном участке в Кесклиннаской гимназии.

В то же время кандидат заметила, что успех на выборах еще не значит, что правительство возглавит победитель. Состав будущего правительства зависит от того, какая может образоваться правящая коалиция, кто с кем успешно договорится. Катри Райк предположила, что разница между первой парой политических конкурентов будет очень маленькой.

Из 7 проголосовавших человек, с которыми нам удалось переговорить на этом участке, «за» центристов высказались пять. Два человека — молодая пара, поделиться результатами своего выбора отказались, заметив лишь, что скрывают его даже друг от друга, полагая, что предпочли разные политические силы. Голосование с 11 до 12 часов, когда на участке находился ваш корреспондент, проходило достаточно активно.

Тоже либералы, но правые

То есть картина выборов своими общими очертаниями обещала быть весьма похожей на прогнозы некоторых букмекерских порталов и социологических фирм. Как свидетельствовали данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, если бы выборы в Рийгикогу состоялись в январе, то за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 33% респондентов, за Партию реформ — 25%.

На третьем месте располагалась Консервативная народная партия (EKRE), которую в январе были готовы поддержать 17% определившихся с выбором избирателей.

Однако 4 марта, на следующее утро после выборов, реальная ситуация оказалась настолько иной, что впору было сказать: «...а проснулся в другой стране». На том основании, что с большой долей вероятности правительство возглавят уже два года находившиеся в оппозиции реформисты. Центристы же из правящих могут уйти в оппозицию. И хотя и те, и другие позиционируются как либералы, реформисты представляют все же правое крыло либерализма.

Есть 3 основные темы, в осуществлении которых реформисты непреклонны: они категорически не приемлют ступенчатой налоговой реформы, они за переход школьного образования страны на эстонский язык обучения, а также за то, чтобы гражданство Эстонии можно было получить только выполнив требования по знанию государственного языка. И это прямо противоположно тому, что обещали центристы.



Соответственно, таких возможностей русскоязычные жители страны и Ида-Вирумаа, в частности, теперь лишаются. Хотя не факт, что послабления для неэстонцев в общем курсе Эстонского государства им смогли бы обеспечить центристы — коалиционные соглашения способны загасить любые политические порывы.

Добавим, что преисполненные оптимизма центристы немало обещали эстоноземельцам и в плане повышения качества жизни. Поэтому вполне логично, что симпатии жителей Ида-Вирумаа снова оказались на стороне центристов. За них было отдано чуть больше 13 700 голосов или 48,2% от общего числа участников выборов. Ближайший преследователь центристов - Социал-демократическая партия - получила более чем в три раза меньше голосов, 14 % от общего числа участников выборов.

Фото: Татьяна Завьялова

Если одни приобрели, другие потеряли

Однако в целом по стране сложилась другая картина: победителем оказалась Партия реформ, она получила 34 места из 101 имеющегося в парламенте.

По сравнению с выборами 2015 года реформисты улучшили свой результат на 4 мандата. Центристская партия потеряла 1 мандат, у нее 26 мест.

Сенсационный рост популярности продемонстрировала Консервативная партия Эстонии ((EKRE): в парламенте их стало больше на 12, теперь это команда из 19 человек. Взлет EKRE ухудшил положение другой, схожей по идеологии партии — «Отечество»: вместо прежних 14 мест у них стало 12. Самые большие потери понесли социал-демократы: они лишились 5 мест, их теперь представляют 10 депутатов.

Лучший персональный результат тоже у реформистов - лидер партии Кая Каллас набрала 20 072 голоса. Что можно назвать еще одной сенсацией, учитывая небольшой стаж в политике и молодость кандидата. На втором месте - Михаил Кылварт (Центристская партия, 17 150 голосов), на третьем - Сийм Каллас (Партия реформ, 8733). Лидер Центристской партии Юри Ратас набрал 9702 голоса.

Лучший персональный результат в округе №7, то есть Ида-Вирумаа, вновь показала Яна Тоом, ее поддержали 6 195 избирателей. Лучший результат по Нарве в этот раз за Михаилом Стальнухиным, Тоом показала в Нарве второй результат , третья строчка досталась Катри Райк.

При том, что центристы по-прежнему в фаворе у идавирусцев, в неудаче центристов есть и их «вклад».

С Сависааром было надежней

В 2015 году поддержка центристов идавирусцами была почти на 10 процентов больше. Почти в два раза большую поддержку получила в тот раз лидер списка Яна Тоом — 11 574 голоса.

Чем же обусловлена такая перемена предпочтений? Ведь эстонское общество в кои-то веки получило социально-ориентированную политику и практику государства: целый комплекс мер по снижению неравенства в обществе, поддержке незащищенных слоев населения. При этом Северо-Восток правительство сделало объектом своего дополнительного внимания.

Но… Как полагают аналитики — профессионалы и любители — которые ломали голову над этим парадоксом в ночь выборов — главной помехой на пути народного признания стала для центристов налоговая реформа. Сколько бы правительство и его структуры не радовали эстоноземельцев накануне выборов сообщениями о возврате налогов, душевное спокойствие для многих оказалось дороже, а его обеспечивала фиксированная ставка подоходного налога, то есть 20 процентов.

Кого-то также оттолкнуло от центристов то, что их налоговая политика не стимулирует желания больше работать и больше зарабатывать. Да и вообще имеет очевидный распределительный крен. Эти настроения подогревали предупреждения реформистов: вот потратит государство те средства, что были заработаны в годы нашего правления, что будем распределять? В потере голосов центристами сыграло роль и то, что многие блага, которые считало важным реализовать правительство, касаются лишь части их электората, причем многие из этих людей право голоса на парламентских выборах не имеют.

И, наконец, то, о чем центристы уже давно получали сигналы, но их лидер упорно это игнорировал — часть избирателей начала охладевать к партии из-за несвойственных ей прежде принципов. «Русским избирателям не понравилось то, что Ратас высказался в поддержку НАТО и о санкциях против России, которые надо пересмотреть. Такие лозунги на эту часть электората не работают», - сказала вице-председатель партии Майлис Репс уже по завершении выборов.

Бывшие однопартийцы в долгу не остались

Свою роль в снижении активности Нарвы на выборах сыграл и уход из рядов Центристской партии значительной части ее членов во главе с руководством горсобрания. Если на прошлых выборах для успеха центристов мог быть задействован административный ресурс, то в этот раз возможности управления были применены в прямо противоположном направлении. К примеру, в муниципальной газете Linnaleht (учредители которой клятвенно заверяли, что издание ни в коем случае не будет использоваться для политической борьбы), было размещено несколько публикаций, направленных на прямую дискредитацию центристов.

Не стоит сомневаться, что ни сами «отколовшиеся», ни те люди, которые им доверяют, за центристов голосовать не стали. Что отчасти подтверждает небольшой фрагмент из теленовостей: депутат Нарвского горсобрания сообщает, что он проголосовал за старейшину Йыхви. Голосовать мы, конечно, имеем право, за кого хотим. Но — рассуждая здраво - какой может быть КПД для Нарвы от руководителя другого города? При том, что наряду с ним баллотировались, а теперь мы знаем, что и прошли в парламент, несколько более тесно связанных с Нарвой влиятельных политиков: Яна Тоом, Катри Райк, Михаил Стальнухин?

Но что еще более любопытно — в этот раз центристы «прицельно стреляли» в своих. Пока это, правда, единичное явление: Михаил Стальнухин обвинил Яну Тоом в развале русского гимназического образования в Нарве и между делом в качестве главы Нарвского округа охарактеризовал ее как председателя, которому «наплевать на все происходящее в Нарве».

Старение электората центристов, гололедица, изменение привычных адресов участков для голосования — список факторов, которые повлияли на более слабую поддержку центристов в Нарве, можно продолжить. Но теперь это не так важно. Главное — кто встанет у руля государства, кого возьмет себе в компанию? Вариантов формирования правительственной коалиции называется несколько. Утверждается, что новое правительство появится в Эстонии уже в марте.

Наша справка: В Рийгикогу не прошли 9 партий, а также ни один независимый кандидат. Среди 15 действующих членов правительства не смогли получить депутатские мандаты 5 человек. Хуже всех выступили министры от «Отечества».



Татьяна Завьялова

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