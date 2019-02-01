Старшее поколение не доверяет электронному голосованию

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В день выборов в Рийгикогу, в воскресенье 3 марта, столпотворения голосующих на новом участке в Спортивном центре, что на Раквере, 22д, не наблюдалось. По словам председателя участка Сергея Солодова, самая длинная очередь к столику со списком могла достигать 3-4 человек: как правило, голосующие все же подходили постепенно.

Активнее всего в основной день голосования на участки шли люди среднего и пожилого возраста. Фото: Наталья Соболева

Наша беседа с некоторыми из нарвитян, уже исполнивших свой долг избирателя и отходивших от урны с бюллетенями, позволила сделать вывод, что приверженцами традиционного голосования непосредственно в день выборов и на самих избирательных участках остается все же главным образом старшее поколение. Судя по тому, что за время нашего пребывания на участке молодежи нам не встретилось, можно сделать вывод, что молодые предпочитают электронное голосование.

А что же наши ветераны?

Одна 75-летняя избирательница сказала «НГ», что желает всем проголосовать за кандидатов тех списков, чьи программы нацелены на мир и согласие всех живущих в Эстонии. Сообщить кандидата, которому отдала свой голос, пенсионерка не захотела.

Еще одна 83-летняя нарвитянка по имени Нина призналась, что проголосовала за министра внутренних дел Катри Райк, благодаря деятельности которой в качестве директора Нарвского колледжа в Нарве стало возможным получать высшее образование по все большему числу специальностей, а в недалеком будущем, с введением колледжа академии МВД, можно будет обучаться и по направлению sisekaitse. Это значит, резюмировала избирательница, что город станет более привлекательным для молодежи, которая пока предпочитает выбирать другие места для своего постоянного жительства.

Супружеская пара среднего возраста, с которой мы побеседовали на том же участке, сказала, что участвует во всех выборах, потому что учителя, к которым относится дама, — самые, пожалуй, законопослушные граждане государства. Эти наши собеседники сказали, между прочим, что они не доверяют электронному голосованию, которое, на их взгляд, дает возможности для различных манипуляций.

- Я сегодня (3 марта — прим. ред.) утром по радио слышала, что 40 процентов избирателей в Эстонии уже проголосовали, и выборы, таким образом состоялись. Но в честность электронного голосования я, к сожалению, не верю. Не то что прямое голосование на участке — здесь никто за меня не распишется, не опустит бюллетень, - поделилась своими размышлениями наша собеседница.

Фото: Наталья Соболева

«Свежая кровь в политике необходима»

А вот по вопросу о методологии выбора «своего» кандидата мнения супругов разошлись: если женщине важна для определения в этом вопросе личность, которую она хорошо знает и которой доверяет, то ее спутник жизни исходит из содержания партийных платформ: выбирает сначала более соответствующую его убеждениям партию и только потом находит в ее списке человека, которому симпатизирует. Важен и возраст кандидатов: молодые, полагают наши собеседники, более амбициозные, трудоспособные и наполнены идеями. В свою очередь, кандидаты, отдавшие политике десятки лет, имеют «замыленное» представление о том, как и куда следует развиваться. Поэтому свежая кровь в политике, на взгляд интервьюируемых, необходима.

Примерно эту же мысль разделила еще одна избирательница, которая прочла в нашей газете интервью бывшего министра внутренних дел Андреса Анвельта и согласилась с его мнением о том, что политическую деятельность нельзя превращать в профессию.

К тем, кому лень идти на участок, на дом не ездили

Председатель участковой избирательной комиссии Сергей Солодов отметил, что, как и положено, на участке собираются адреса для посещения на дому избирателей, выезд к которым состоялся после 14 часов дня. Их было, правда, не много — порядка 6 или 7 обратившихся, никому в просьбе подъехать с урной на дом не отказали.

- Но это не значит, - говорит Сергей, - что выездная бригада регистрирует все заявки без разбора: причина для вызова на дом должна быть уважительной. У кого-то из избирателей болят ноги, кто-то не может одолеть дорогу до участка по причине престарелого возраста, кто-то - вообще покинуть квартиру в силу недуга.

Кроме того, председатель участковой комиссии отметил, что размещение участка в Спортивном центре (раньше он располагался в Паю школе) оказалось более удобным: «Тут просторнее, больше воздуха, думаю, что и избиратели положительно оценили это изменение. К слову, территория нашего участка нынче заметно выросла и по количеству обслуживаемых избирателей мы занимаем второе место в Нарве», - сказал он нашему корреспонденту.

Наталья Соболева

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