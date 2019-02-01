+Галерея. Нарвитяне крайне разочарованы в политиках: всего 41% проголосовавших

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На этих выборах в Рийгикогу явка избирателей в Ида-Вирумаа вновь оказалась самой низкой по стране - 48,2% (в среднем по республике – 63,7%). Хотя Центристская партия и опередила в регионе своих политических конкурентов, все же потеряла порядка 10% голосов.

На избирательном участке № 6 в Пяхклимяэской гимназии даже в обед 3 марта было довольно много избирателей.

На избирательных участках в Нарве 3 марта было не слишком многолюдно, но и не совсем пусто. Ваш корреспондент посетила два избирательных участка около трех часов дня и везде застала избирателей. По словам члена избиркома участка № 6 (Пяхклимяэская гимназия), более плотный поток людей наблюдался в воскресенье с утра, к обеду стало меньше, но уже в три часа к одному из столов с избирательными списками образовалась небольшая очередь. Участок №4 (концертный дом «Женева»), где на последних местных выборах наблюдались длинные очереди, в этот раз принял в два раза меньше избирателей (голосовать могли только граждане ЭР), поэтому никаких проблем с возможностью совершить волеизъявление у избирателей не возникло. Приходили голосовать граждане всех возрастов, но избирателей «в возрасте», по наблюдениям, все же было значительно больше.

На некоторых участках можно было заметить изменения: заполнять бюллетень можно в открытом помещении, занавески для кабинок, конечно же, не запрещены, но не обязательны. Портал rus.delfi.ee объяснил нововведение желанием государства сократить практику фотографирования бюллетеней — это напрямую не запрещено, но теперь это делать не совсем удобно. Таким образом может сократиться число инцидентов, когда от избирателя требуют фотографию в качестве доказательства, за кого же он проголосовал.

Удручающая явка

Вечером 4 марта председатель Нарвской городской избирательной комиссии Антс Лийметс подвел итоги выборов. Явка избирателей в Ида-Вирумаа оказалась наименьшей по стране – 48,2% (на выборах 2015 г. проголосовало 55 %). В Нарве за кандидатов в депутаты Рийгикогу было отдано всего 6 694 голосов. Учитывая, что правом голоса на парламентских выборах обладают 19 760 нарвитян, фактическая явка на избирательные участки в Нарве составила всего-навсего 34%.

158 бюллетеней были призваны недействительными, испорченных в этот раз было 16 штук.

С каждыми выборами набирает обороты электронное голосование. Если в 2011 году через интернет проголосовало всего 2,5% нарвитян, в 2015 – 3,9%, то в этот раз – 6,4% (1259 голосов).

Победу в Нарве одержала Центристская партия, набрав 4891 голос из 6694 возможных. На втором месте оказались социал-демократы с 1242 голосами, третье место заняли реформисты – 211 голосов, партия «Ээсти 200» - 153, кандидаты от EKRE взяли 72 голоса, партия «Исамаа» – 58, Свободная партия Эстонии – 34, «зеленые» – 20 голосов, ОЛПЭ – 10, партия «Богатство жизни» – 3 голоса. К этим голосам добавляются те, которые отдали избиратели, живущие за границей, но имеющие регистрацию в Нарве, поэтому конечные цифры, отраженные на официальном сайте выборов valimised.ee, несколько больше. Общее количество принявших участие в парламентских выборах нарвитян составило в 2019 году 41%.

Ошибка, которая ни на что не повлияла

При проверке протоколов городской избирательной комиссией было обнаружено, что при подсчете голосов на одном из избирательных участков в Нарве произошла ошибка - вместо количества голосов в итоговый протокол внесли порядковые номера кандидатов. В результате на следующий день пришлось корректировать данные.

- На двух конвертах вместо количества отданных избирателями голосов были обозначены номера кандидатов. 4 марта ко мне явились наблюдатели и представители партии EKRE для того, чтобы пересчитать голоса. Однако никакого пересчета не потребовалось, так как этих голосов просто не было, - пояснил журналистам А. Лийметс.

По его мнению, речь идет скорее о технической ошибке, которую «проглядел» компьютер, возможно, из-за технического сбоя. В итоге получилось, что кандидат №743 (Керсти Крахт из EKRE) в протоколе получил 743 голоса, тогда как на самом деле голосов было 8. За кандидата №868 (Ахти Пуура из партии «Эстония 200») проголосовали 10 человек, но в протоколе было отражено, что у него 868 голосов.

- Как раз для того, чтобы избежать подобных ошибок и работает городская избирательная комиссия, которая пересматривает результаты работы избирательных комиссий на местах, – пояснил городской секретарь.

По сообщению Центральной избирательной комиссии, эти изменения не повлияют на распределение мандатов в Рийгикогу.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко

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