Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияВ ДТП на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа пострадали три человека

Дата публикации: Вчера, 16:40 Просмотрено: 99

В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа пострадали три человека

Иллюстративное фото.

На 150-м километре шоссе Таллинн - Нарва (неподалеку от Кохтла-Ярве) из-за аварии нарушено движение. По предварительным данным, столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

В связи с аварией водителей просят на месте происшествия подчиняться приказам полицейских, передает пресс-служба Йыхвиского отделения полиции.

Стражи порядка отмечают, что сегодня по всей Эстонии дороги скользкие, а видимость из-за снегопада - плохая. "Запаситесь терпением и будьте осторожны", - советуют полицейские.

Источник: rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
три - ноль (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все