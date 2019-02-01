В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа пострадали три человека

Иллюстративное фото.

На 150-м километре шоссе Таллинн - Нарва (неподалеку от Кохтла-Ярве) из-за аварии нарушено движение. По предварительным данным, столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

В связи с аварией водителей просят на месте происшествия подчиняться приказам полицейских, передает пресс-служба Йыхвиского отделения полиции.

Стражи порядка отмечают, что сегодня по всей Эстонии дороги скользкие, а видимость из-за снегопада - плохая. "Запаситесь терпением и будьте осторожны", - советуют полицейские.

Источник: rus.err.ee