Мэру Нарвы Тармо Таммисте выразят недоверие

Дата публикации: Вчера, 11:51 Просмотрено: 144

На 11 марта назначена сессия горсобрания Нарвы с одним вопросом — отмена права на застройку. Этот вопрос не требует оперативного вмешательства депутатов, но он необходим, чтобы официально собрать депутатов и подать заявление о вотуме недоверия мэру города.

Фото: baltnews.ee

Разговоры о том, что мэру Нарвы Тармо Таммисте выразят вотум недоверия, если он не переберется в Рийгикогу, ведутся с начала нынешнего года. Мэр участвовал в выборах, но не набрал достаточного количества голосов, чтобы переехать в Таллинн. Добровольно покидать кресло мэра он тоже не собирается.

Таммисте не исключает, что на предстоящей сессии ему выразят недоверие. "У меня в почте даже нет этой повестки, мне ничего не прислали, что выглядит очень странно, - сказал Таммисте. - Если меня отправят в отставку, вернусь в городское собрание, буду работать депутатом и буду заниматься делами Нарвского округа Центристской партии. Ни водку пить, ни вешаться я не собираюсь".

По словам руководителя фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова, вполне вероятно, что мэру на предстоящей сессии городского собрания выразят недоверие. "Просто так сессии с одним не самым важным вопросом не собирают. Но окончательное решения еще не принято. Фракция соберется в четверг, 7 марта, и примет решение".

Источник: rus.err.ee