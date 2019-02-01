Партия реформ встретится с тремя партиями

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Правление партии реформ решило в ближайшие дни встретиться с Isamaa и Социал-демократической партией, а также Центристской партией, чтобы выяснить потенциальные совпадения в позициях, позволяющие сформировать правительство.

Фото: ERR

«По результатам выборов у Партии реформ два варианта для формирования правящей коалиции — с Isamaa и Социал-демократической партией или с Центристской партией. Мы прежде всего хотим провести консультации с потенциальными партнерами по коалиции», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

В состав делегации реформистов входят Кая Каллас, Юрген Лиги, Таави Рыйвас, Арто Аас и Эркки Келдо.

BNS

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