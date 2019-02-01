Выборы: в Нарве при подсчете ошиблись на 1500 голосов

В центре вниманияВыборы: в Нарве при подсчете ошиблись на 1500 голосов
Дата публикации: Сегодня, 11:11 Просмотрено: 128
При подсчете поданных на выборах в Рийгикогу голосов на одном из избирательных участков в Нарве произошла ошибка, вместо количества голосов в итоговый протокол внесли порядковые номера кандидатов. Это означает, что из-за ошибки по Ида-Вирумаа изменится квота, то есть EKRE может потерять мандат, а центристы или соцдемы могут получить мандат.
Выборы в Рийгикогу. Автор: Aurelia Minev/ERR
Как сказал rus.err.ee секретарь горуправы, отвечающий за проведение выборов в Нарве, Антс Лийметс на одном участке произошла ошибка, вместо количества голосов в итоговый протокол внесли номера кандидатов.
По словам Лийметса, сейчас идет пересчет голосов, ошиблись примерно на 1500 голосов. Это означает, что лишаются голосов "Эстония 200" и EKRE.
Такая большая ошибка приведет к увеличению квоты для Ида-Вирумаа, то есть консерваторы лишатся мандата, а, например, центристы или соцдемы его могут получить.
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