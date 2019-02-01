Полный список нового состава Рийгикогу по итогам выборов 3 марта 2019 года

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По итогам очередных выборов в Рийгикогу 3 марта 2019 года в новый состав парламента Эстонии вошли представители пяти партий. Партия реформ получила 34 мандата, Центристская партия — 26, Консервативная народная партия (EKRE) – 19, партия Isamaa – 12 и Социал-демократическая партия — 10. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Фото: rus.err.ee

От Партии реформ в Рийгикогу вошли Кайя Каллас, Сийм Каллас, Урмас Паэт, Кристен Михал, Урмас Клаас, Юрген Лиги, Урмас Круузе, Тоомас Кивимяги, Хейди Пурга, Марис Лаури, Марко Михкельсон, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Антс Лаанеотс, Таави Рыйвас, Урве Тийдус, Кейт Пентус-Розиманнус, Айвар Сыэрд, Аннели Аккерманн, Арто Аас, Лийна Керсна, Мадис Миллинг, Валдо Рандпере, Кристина Шмигун-Вяхи, Андрес Сутт, Калле Паллинг, Сигне Киви, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Йоко Алендер, Вилья Тоомаст, Андрус Сеэме и Йоханнес Керт.

Из центристов в Рийгикогу прошли Михаил Кылварт, Юри Ратас, Раймонд Кальюлайд, Яна Тоом, Таави Аас, Лаури Лаатс,Тармо Тамм, Михаил Стальнухин, Ааду Муст, Яак Ааб, Сирет Котка-Репински, Марика Туус-Лаул, Майлис Репс, Вадим Белобровцев, Марек Юргенсон, Энн Ээсмаа, Яанус Карилайд, Аннели Отт, Керсти Сарапуу, Михаил Корб, Мария Юферева-Скуратовский, Владимир Свет, Мартин Репинский, Владимир Архипов и Калев Калло.

Из кандидатов Консервативной народной партии (EKRE) избраны Март Хельме, Хенн Пыллуаас, Мартин Хельме, Яак Мадисон, Лео Куннас, Сийм Похлак, Пеэтер Эрнитс, Уно Каскпейт, Анти Пооламетс, Хелле-Мооника Хельме, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Рене Кокк, Мерри Аарт, Керт Кинго, Рихо Брейвель, Алар Ланеман, Руубен Каалеп и Пауль Пуустусмаа.

Из партии Isamaa в парламент прошли Юри Луйк, Хелир-Валдор Сеэдер, Урмас Рейнсалу, Райво Тамм, Айвар Кокк, Тынис Лукас, Андрес Метсоя, Юллар Сааремяэ, Тармо Круузимяэ, Прийт Сибул, Виктория Ладынская-Кубитс и Свен Сестер.

Из Социал-демократической партии избраны Марина Кальюранд, Евгений Осиновский, Хельмен Кютт, Катри Райк, Свен Миксер, Рийна Сиккут, Хельо Пикхоф, Хельве Сяргава, Ивари Падар и Кальви Кыва.

BNS

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