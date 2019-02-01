Средняя зарплата выросла в прошлом году на 7,3 процента до 1310 евро

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В 2018 году средняя месячная брутто-зарплата составила 1310 евро, поднявшись на 7,3 процента по сравнению с позапрошлым годом, сообщил в пятницу BNS департамент статистики.

Иллюстративное фото.

Средняя месячная брутто-зарплата выросла по всем отраслям. Если в 2017 году брутто-зарплата выросла на 6,5 процента, то в 2018 году темп роста ускорился до темпа 2016 года. Самым медленным темп роста был во втором квартале - 6,4 процента, в конце года темп роста повысился.

Реальная зарплата, в которой учитывается воздействие изменения индекса потребительских цен, по сравнению с 2017 годом росла медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата, этот рост составил 3,7 процента.

Нерегулярные премии и доплаты выросли по саравнению с предыдущим годом на 25 процентов в пересчете на одного наемного работника. Без учета нерегулярных премий и доплат средняя месячная брутто-зарплата поднялась за год на 6,5 процента, влияние нерегулярных премий на рост месячной брутто-зарплаты составил 0,8 процентных пункта.

Средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была выше всего в сфере информации и связи и в финансовой и страховой сфере — соответственно 2172 и 2154 евро. Самой низкой брутто-зарплата была в гостиничной сфере и сфере общественного питания и прочей сервисной деятельности.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году месячная брутто-зарплата поднялась прежде всего в обслуживающих сферах, а также в сфере искусства и организации досуга. Брутто-зарплата также быстро росла в сфере образования 13,1 процента, в торговле на 10,8 процента, а в водоснабжении и переработке отходов на 10,2 процента.

Месячная брутто-зарплата в принадлежащих государству и самоуправлениям учреждениях и предприятиях составила 1393 евро, рост составил 10,1 процента. В частном секторе и принадлежащих иностранным частно-правовым лицам предприятиях брутто-зарплата составила 1283 евро при годовом росте 6,4 процента.

По уездам средняя месячная брутто-зарплата была в 2018 году по-прежнему выше всего в Харьюском (1455 евро) и Тартуском (1289 евро) уездах, а ниже всего в уездах Хийу (944 евро) и Саремаа (967 евро).

Согласно исследованию статистики зарплат, в 2018 году число работников, округленное до полного рабочего времени, было на 5 процентов выше, чем в 2017 году. Этот показатель более всего вырос в сфере прочей сервисной деятельности, сфере искусства, досуга и развлечений, а также сфере недвижимости. Изменения в этих трех сферах связаны преимущественно с тем, что в исследование включили НКО и целевые фонды, в которых работает менее 50 человек.

Средние затраты работодателя на рабочую силу в пересчете на одного наемного работника составили в 2018 году 1756 евро в месяц и 11,61 евро в час. По сравнению с 2017 годом средние месячные затраты на рабочую силу в пересчете на одного наемного работника выросли на 6,6 процента.

BNS