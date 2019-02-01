+ Галерея. Академия внутренней безопасности в Нарве: первый шаг сделан

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В четверг, 28 февраля 2019 года ректоры Академии внутренней безопасности и Тартуского университета заключили и скрепили электронными подписями единый договор со строительной фирмой Nordecon о строительстве учебного, спортивного и жилого комплекса, который помимо кадетов Академии будут использовать служащие Департамента полиции и погранохраны, а также студенты Нарвского колледжа Тартуского университета.

При подписании договора на месте строительства по адресу ул. Кересе 14 присутствовали ректор Тартуского университета профессор Тоомас Ассер, префект Восточного региона Департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп, ректор Академии внутренней безопасности Марек Линк, председатель правления AS Nordecon Герд Мюллер, министр внутренних дел Катри Райк и мэр Нарвы Тармо Таммисте.

В заключение мероприятия был торжественно открыт большой щит с изображением будущего здания Академии.

Учебный и жилой комплекс площадью 11952 кв.м будет готов в сентябре 2020 года, его стоимость составит 15,4 млн евро – сумма, которая выделяется из госбюджета. По замыслу архитекторов из бюро Kolm Pluss Üks, первый этаж отводится под общественные помещения, а жилые разместятся выше. Зоны для отдыха предусмотрены в атриуме, который пройдет через все здание.

Сергей Трохачев

Фотогалерея: Сергей Трохачев