"Мы вернем контроль над Нарвской мэрией"

Дата публикации: Сегодня, 11:15 Просмотрено: 111

Интервью Тоомаса Сильдама с Катри Райк и Яной Тоом. Автор: Прийт Мюрк/ERR

Что происходит? В прошлом году Нарва открылась стране: постановку тартуского театра "Кремлевские соловьи" посмотрело 24 000 человек. Теперь Нарва снова закрывается – последней негативной новостью стало то, что правящая фракция нарвского горсобрания тормозит выдвижение приграничного города на титул культурной столицы Европы. Сколько продержится нынешняя власть в Нарве? Первые номера на парламентских выборах от Ида-Вирумаа, министр внутренних дел Катри Райк (Социал-демократическая партия) и член Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) встретились в столичном кафе "Нарва". Журналист ERR Тоомас Сильдам слушал их беседу и особо не вмешивался.

Обязательное вступление. В конце лета прошлого года Нарвой рулили центристы – в горсобрании приграничного города у них было большинство. Когда прокуратура предъявила восьми городским чиновникам-членам Центристской партии подозрение в коррупции, председатель партии, премьер-министр Юри Ратас потребовал их отстранения от работы в городском собрании. Руководитель правящей фракции городского собрания Алексей Воронов выказал протест, и вместо выхода из горсобрания чиновники покинули ряды Центристской партии.

То же самое сделали многие работники принадлежащих Нарве предприятий. В ожидании следующих выборов в местные самоуправления бывшие центристы сформировали НКО Kodulinn Narva. Так как контроль над горсобранием в их руках, то они, например, препятствуют стремлению Нарвы в получении титула культурной столицы Европы 2024 года. В настоящий момент Яна Тоом руководит планом по созданию на обломках Нарвского офиса центристов новой сильной организации.

КР – Катри Райк и ЯТ – Яна Тоом.

Насколько комфортно вам рядом друг с другом?

ЯТ: Для меня остается вопросом, является ли Катри соцдемом, я бы ее в эту компанию не определила.

КР: А куда бы ты меня определила?

ЯТ: Ну, вернее сказать, что ты в их списке. Я думаю, что соцдемы для Катри – слишком лево.

КР: В каждой партии есть свое небольшое отечественное крыло, в том числе у центристов.

ЯТ: Именно так.

КР: Неплохо сказано. У вас его представляет Вейкко Лухалайд [председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу], Яанус Карилайд [член Рийгикогу], Тармо Таммисте [мэр Нарвы].

ЯТ: Таммисте к этому крылу точно не относится.

Приступим к теме. Что вы представляете в первую очередь, когда слышите слово "Нарва".

ЯТ: Нарву. Нарва – классный город.

Но идея культурной столицы Европы в этом классном городе провалилась.

ЯТ: Пока не провалилась. Есть еще маленькая надежда, что удастся что-то сделать. Попробуем.

У меня там образовалась очень хорошая команда, В пятницу приехала на поезде, восемь человек встречают! Как будто домой вернулась. Так здорово.

КР: Для меня Нарва – дом. Но в первую очередь я представляю людей на Таллиннском шоссе, возле центра "Фама", разного возраста, на скользком тротуаре, со своими проблемами и бедами, в своей характерной для жителей Нарвы одежде.

Нарва – эстонский город?

ЯТ: Конечно!

КР: Нарва – город в Эстонии. Это скажет каждый житель Нарвы. Утром 24 февраля Нарва также была эстонским городом. Если несколько лет назад флаг [в День независимости] поднимала горстка людей, то теперь 300-400 человек, настроение торжественное, оркестр, хор мальчиков.

Интервью Тоомаса Сильдама с Катри Райк и Яной Тоом. Автор: Прийт Мюрк/ERR

Почему в Нарве столько ерунды?

ЯТ: Вы, вероятно, имеете в виду ерунду с властью. Есть люди, которые последние ... десять лет умело использовали бренд Центристской партии. Но их руководителям все равно, в какой они партии. Все по приказу: "Вступаете сюда! Выходите отсюда!" Точно так люди начали там выходить из Центристской партии – 35 учителей Кренгольмской гимназии, 60 человек из Narva Vesi. В один день. Выполнили приказ.

У Центристской партии в Нарве сейчас тяжелые времена, период создания новой организации, но у наших людей глаза горят и это здорово.

Что вы там создаете? Флаги Центристской партии в Нарве больше не развеваются.

ЯТ: Посмотрим после выборов. Даже Катри Райк утверждает, что Яна Тоом победит. Яна Тоом – член Центристской партии. Если Нарва проголосует за Центристскую партию, то наш флаг будет поднят.

КР: В первую очередь, говоря честно, торговая марка – это сама Яна Тоом. Там особо не задумываются о том, что Яна Тоом – член Центристской партии.

ЯТ: Если бы я была из Партии реформ, меня бы никто не выбрал.

КР: На самом деле, Нарве в качестве советского наследия досталась система пирамиды: кто кому дает работу, как люди связаны между собой, какова пищевая цепочка... Вопрос власти в Нарве – вопрос денег и рабочих мест.

Будучи министром внутренних дел, вам сейчас следовало бы беспокоиться – куда смотрит большинство покинувших Центристcкую партию членов горсобрания?

КР: Смотрит только в сторону своих личных интересов. Чем хуже и запутаннее, тем лучше – таков лозунг этой власти. Эта власть хочет, чтобы Нарва была закрытой системой, в которой последнее слово всегда остается за ней. Если Нарва откроется остальному миру, они начнут терять эту власть. Чем больше Нарва закрыта, тем лучше для них.

"Вопрос власти в Нарве – вопрос денег и рабочих мест"

ЯТ: К сожалению, вынуждена согласиться, хоть это и звучит отвратительно. Люди, которые вышли из Центристской партии, сейчас прощупывают почву, можно ли вернуться и на каких условиях. Я всегда говорю, что это личная ответственность Алексея Воронова [руководитель правящей фракции в Нарвском горсобрании, бывший центрист], к другим у меня никаких претензий нет, посмотрим, как двигаться дальше.

Но потом начнутся разговоры про выдвижение на титул культурной столицы Европы. и в прямом смысле слова понаедут тартуские. Они нам не нужны. Мне не нравится слово "гетто", но гетто проще управлять. Многие люди не владеют языком [эстонским], они живут в своем инфопространстве, и тот, кто контролирует инфопространство, контролирует и город. Не просто так правящая фракция горсобрания издает свои газеты, которые газетами грешно называть. Но это укрепляет их во власти, да.

Культурная столица не нужна им не потому, что им не нравится Хелен Сильдна [обещавшая составить проект ходатайства о выдвижении Нарвы на титул культурной столицы Европы], а потому что в таком случае ситуация в городе поменяется, будет больше движения на уровне широких масс, и они [в горсобрании] потеряют власть.

КР: И появились бы деньги, которые они не контролируют. Помню начало создания Нарвского колледжа Академии МВД и планирование в нем бассейна с восемью дорожками, который город хотел построить сам. А теперь деньги на это поступят через академию, что свидетельствует о недоверии к властям Нарвы на государственном уровне.

ЯТ: Когда в правительственной коалиции договорились выделить Нарве 400 000 евро, то спросили, как мы их потратим. Я подумала и сказала, что их нужно дать новому театральному центру Vaba Lava. Господина Воронова, это, конечно, рассердило: "Дали бы нам, мы бы сами разделили".

КР: Яна, Воронов не совсем один. У него есть свои приближенные.

ЯТ: Госпожа Райк, а что стало с тем уголовным делом, с которого все началось? Оно когда-нибудь будет доведено до конца? Была [коррупция] или нет...

КР: Подождем, посмотрим. Правоохранительные органы работают в своем темпе, может быть, обсуждение начнется весной или летом. Я, как и ты, переживаю насчет этого дела.

ЯТ: Это началось в августе [прошлого года]. Хотелось бы наконец понять, что там было.

КР: Полностью согласна. Все мы ждем решения и ясности.

Полностью читайте на rus.err.ee