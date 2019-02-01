Выборы 2019. Подсчет голосов в эфире ETV+ и Радио 4

Дата публикации: Вчера, 22:46 Просмотрено: 110

Вечером 3 марта состоится подведение итогов выборов в Рийгикогу. Телеканал ETV+ и Радио 4 будут оперативно оповещать зрителей о результатах голосования в прямом эфире. Следящих за событиями также ждут прямые включения из предвыборных штабов и комментарии экспертов.

Иллюстративое фото.

Благодаря совместному проекту ETV+ и Радио 4, зрителям и слушателям выпадает уникальная возможность не просто узнать о результатах выборов в Рийгикогу раньше всех, но и следить за гонкой первенства в реальном времени. Трансляция из выборной студии начнется в воскресенье, в 20:30. Ведущие — Артур Аукон и Николай Лощин, постоянный политический обозреватель — Илья Сунделевич. На вопросы ведущих ответят и гости — представители политических партий и журналисты ERR.

«Данные избиркома будут поступать в студию в режиме онлайн. Таким образом, при помощи инфографики на больших экранах телезрители смогут следить за результатами голосования в различных уездах, успехами той или иной партии и формированием списка нового состава Рийгикогу по мере того, как будут подсчитываться голоса», - уточняет главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, отмечая, что подобное графическое решение будет использоваться в студии впервые.

Специально подготовленные видеосюжеты расскажут о том, как устроена избирательная система в Эстонии и по какому принципу баллотирующиеся кандидаты попадают в парламент.

Не обойдется и без обсуждения предвыборных обещаний политиков — ведущие напомнят о том, какая партия что именно обещала, а также обсудят стоимость и выполнимость этих обещаний.

«Подобный совместный проект Радио 4 и ETV+ организуют уже второй раз. Впервые совместный эфир состоялся после муниципальных выборов 2017 года и был довольно успешным. Таким образом слушатель или зритель имеет возможность выбрать, на какой платформе ему в данный момент удобнее следить за результатами голосования. Прямой эфир также доступен в мобильном приложении Радио 4», - комментирует проект главный редактор Радио 4 Юлия Балий.

Корреспонденты Радио 4 и ETV+ также посетят предвыборные штабы политических партий. Юлия Тислер, Елизавета Тустановская, Евгений Завадский, Александр Хоботов и Андриан Череменин будут выходить в прямой эфир с репортажами о царящих в штабах настроениях.

Эфир продлится до тех пор, пока не станут известны окончательные результаты голосования. За событиями можно будет следить не только при помощи телевизора и радиоприемника, но и на порталах etvpluss.ee, r4.err.ee и rus.err.ee.