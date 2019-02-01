BAZAR: не только голосовать, но и реально влиять на решения + мнение эксперта

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Зачем ходить на выборы, и как выбирать осознанно? Как делать выбор: сердцем или головой? Почему молодежь считает выборы «грязным делом», и как избиратели могут призвать народного депутата к ответу? Эти вопросы стояли в центре обсуждения, инициированного командой BAZAR в преддверии старта предварительного и электронного голосования в Рийгикогу, 20 февраля.

Фото: архив "ВП"

Накануне все желающие могли ознакомиться в интернете с материалами, подготовленными командой BAZAR о том, как устроен выборный процесс в Эстонии, и на встрече уже обсуждать не теорию, а практику. Формат мероприятия предполагал отсутствие записи и выражения мнения, что называется, «без купюр». И действительно, иногда звучали довольно резкие суждения.

Многие ли из нас собираются голосовать на выборах в Рийгикогу? Оказалось, что большая часть присутствовавших на встрече идти голосовать не собирается или ещё не решила, стоит ли это делать. А как же наше демократическое право отдать свой голос за кандидата (то есть партию), и тем самым выразить свое отношение к тому, в каком направлении должна двигаться страна? Кто хочет оказаться в ситуации: без меня меня женили, я на лавочке сидел? В противовес этому мнению прозвучало иное: не секрет, что партии, обещая в своих предвыборных речах «раздачу слонов» для тех или иных групп населения, после того как попадают в Рийгикогу (особенно – в коалиционное правительство), вынуждены идти на компромиссы и зачастую отказываются от ряда своих идей и обещаний. Политологи давно заметили, что радикальные партии становятся менее радикальными, а «правые у власти – левеют, в то время, как левые – правеют». В итоге мы имеем некое «среднее» правительство, а партии, входящие в коалицию, вынуждены оправдываться перед избирателями: мол, иначе никак не договориться. Налоговая реформа, запущенная в прошлом году, яркий тому пример.

Слишком личное для обсуждения

Но даже если гражданин собрался воспользоваться демократическим избирательным правом, встает вопрос: а за кого голосовать? На выборах этого года своих кандидатов представили 10 партий, всего баллотируется 1099 человек. Кому из них отдать свой единственный голос? Многие ли из нас вчитываются в избирательные программы партий? Или, может, мы чаще голосуем сердцем, выбирая человека, которого лично знаем и который нам симпатичен? Кстати, это был единственный вопрос, ответом на который большинство людей поделиться не захотело … Видимо, выбор кандидата – это как выбор того-самого-единственного человека на свете - слишком личное для общественного обсуждения.

Ориентироваться по «компасу»

В помощь гражданам созданы специальные программы (так называемый «компас избирателя»), доступные на сайтах ведущих информационных порталов.

Ответив на ряд вопросов, человек получает примерный список партий, созвучных ему по взглядам. Практика показывает, что результаты даже для одного человека могут разниться да и вообще оказаться слишком непредсказуемыми (например, крайне правыми), но такой «компас» – хорошее средство для того, чтобы человек понял больше про себя и свои политические взгляды. Только отвечать надо честно.

«Грязное дело»

В ходе обсуждения прозвучало мнение, что вся политическая система «настроена на вранье», а молодежь плохо разбирается в политическом устройстве государства и часто утверждает, что «политика - грязное дело». Откуда у молодых такое понимание? В ходе обсуждения пришли к выводу, что надо начинать со школ – с преподавания такого предмета, как граждановедение.

Говорили и о том, что институт выборов дискредитирован на местном уровне, потому нет веры и на государственном. Да и как избиратель может спросить с избранника после выборов? Реальных рычагов влияния у простых граждан нет: институт отзыва депутатов в Эстонии не предусмотрен, встречи с избирателями можно и не организовывать, ну или объяснить непопулярные решения государственной необходимостью.

Прозвучало предложение писать депутату претензии в социальной сети. Но ведь и там он может забанить (т.е. удалить - прим. ред.) неугодного собеседника. Вот и получается: ничего удивительного в том, что люди все реже ходят на выборы, нет. В некоторых странах (в том числе, европейских) уже даже предусмотрены штрафы за отказ участия в голосовании.

Новые времена требуют новых решений

Может, институт выборов вообще находится в кризисе, а закон о выборах требует кардинальных изменений? Избирательная система устарела и не успевает за стремительно меняющейся жизнью, пришли к выводу собравшиеся. Появление таких возможностей, как э-голосование, мгновенный обмен информацией, ставший доступным благодаря соцсетям, прозрачность многих процессов требует и от избирательной системы в целом большей гражданской включенности. Люди хотят не только голосовать, но и реально влиять на принимаемые депутатами решения. Так, может, нам совсем отказаться от выборов и проводить лишь всенародные референдумы по важным вопросам? Даже несмотря на то, что это было бы слишком дорогим удовольствием для бюджета?

Формат обсуждения не предполагал подведения его итогов. Результатом встречи может быть только участие или неучастие в выборах. А вы собираетесь пойти на избирательный участок 3 марта?

Наша справка:

На состоявшихся четыре года назад выборах Рийгикогу в Ида-Вирумаа в голосовании участвовало только 55 процентов имеющих право голоса граждан, что оказалось самым низким результатом по стране.

Софья Боборенко



Если на выборы не придут избиратели большинства, выиграют избиратели меньшинства

Прокомментировать поднятые на обсуждении BAZAR, а, возможно, и ответить на отдельные прозвучавшие на нем вопросы, мы попросили бывшего министра юстиции, бывшего министра внутренних дел, бывшего парламентария двух созывов, ныне предпринимателя Андреса Анвельта.

- Должен сразу заметить, что ни одни выборы в мире не дадут каждому избирателю того, чего он ждет от своего законодательного собрания. Но что делать, если избиратель разочарован в конкретных реалиях? К примеру, его привлекли некие предвыборные обещания, а потом ему говорят: не смогли договориться с партнерами по коалиции, так что изменений не ждите. Здесь такая арифметика: чем больше голосов получит партия, планы которой вас привлекли, тем больше шансов, что в итоге обещанное осуществится. Я вас уверяю, что партия, получившая большую поддержку своих избирателей, этим аргументом будет пользоваться, в том числе и в парламенте, и будет стремиться выполнить свои, а не чьи-то обещания, причем максимально.

Что же касается того, что в итоге правит коалиция, относиться к этому нужно спокойно и трезво — таков механизм демократии.

Еще одна из часто выдвигаемых претензий: человек голосует за одного кандидата, а в парламент проходит другой, стоящий на более высокой позиции в партийном списке. Свои издержки в этом есть. Но как положительный момент назову то, что некоторым кандидатам помогает пройти в парламент компенсационный мандат, который получает по итогам голосования весь список. В целом же очень большое значение имеет как количество голосов, отданных за весь список, так и за персону.

Участие в выборах партийным списком имеет положительный эффект вот еще почему… Если бы было лишь персональное участие, новые кандидаты попасть в парламент имели бы небольшие шансы. Ведь парламентариев с опытом уже хорошо знают в стране, а они сами хорошо освоили различные политтехнологии, и даже приемы популизма, поэтому могли бы оставаться депутатами десятки лет. Партия же заинтересована в том, чтобы в парламент попадали люди, хорошо разбирающиеся в определенной теме, свежие силы.

Фото: Ilmar Saabas

О том, как обеспечить сближение избирателей и избранников, не стоит ли, в частности, возродить отчеты депутатов и избирателей, скажу следующее: когда у члена парламента появляется мандат, он становится частью парламентской системы, и теперь уже отвечает не только за своего избирателя, но и за государство в целом. Многие при этом стараются бывать на местах, общаться с избирателями. А если кто-то игнорирует эту миссию, тут рецепт один — не голосовать за него в следующий раз.

Что же касается референдумов — такой способ принятия решений, на мой взгляд, могут позволить себе богатые страны, и то по архиважным вопросам. Ясно почему - дело это недешевое в целом, а наш с вами общий кошелек вообще может ощутимо похудеть. И потом — много ли у нас людей, которые глубоко вникают в смысл и суть происходящего? Так сказать, политических гурманов? Боюсь, что нам еще к этому идти и идти...

Что бы я хотел изменить в нынешней избирательной системе? Признаюсь, сильно об этом не задумывался. Но в обновлении время от времени, конечно, нуждается все. И первое, что бы я предложил: разрешить парламентариям работать только 2 срока подряд.

Через какой-то промежуток времени можно баллотироваться снова. Но превращать работу в парламенте в профессию — это неправильно. Политик обязательно должен серьезно заняться еще каким-то делом, плотнее соприкоснуться с повседневной жизнью общества.

Подготовила Татьяна Завьялова

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