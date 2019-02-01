Предварительное голосование заканчивается сегодня

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Выборы в Рийгикогу идут полным ходом. Предварительное голосование и э-голосование стартовали ещё 21 февраля, а 25 февраля открылись избирательные участки на местах, в Нарве их восемь. Основной день выборов – 3 марта.

На избирательном участке № 6 (Пяхклимяэская гимназия) в связи с закрытием участка, ранее располагавшегося в Языковом лицее, число избирателей возросло до 3 301 человека (в 2015 году было 1 900 человек). Фото: Софья Боборенко

Предварительное голосование продлится до 20 часов 27 февраля, то есть сегодня. Проголосовать можно как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства. В каждом городе и волости есть по меньшей мере один такой участок. В Нарве это участок номер 5, он расположен по адресу ул. Пушкина, 8 (ДК «Ругодив»).

Для голосования на участке при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ID-карту, паспорт или водительские права. Карту избирателя при себе иметь необязательно.

Список избирательных участков г. Нарва: участок № 1. Нарвская Музыкальная школа, ул. 26 Июля, 9 участок № 2. Кренгольмская гимназия, ул. Герасимова, 2 участок № 3. Нарвская 6 школа, ул. Кересе, 22 участок № 4. Концертный дом «Женева», пр. Выйду, 2 участок № 5. ДК «Ругодив», ул. Пушкина, 8 участок № 6. Пяхклимяэская гимназия, ул. Пяхклимяэ, 3 участок № 7. Нарвский Спортхолл, ул. Раквере, 22Д участок № 8. Кесклиннаская гимназия, ул. Пушкина, 29.

- Могут возникнуть проблемы, если человек пришел на избирательный участок только с пенсионным удостоверением, так как на нем отсутствует фотография. А вот паспорт моряка, выданный ЭР, подойдет для участия в выборах, - пояснил городской секретарь Нарвы Антс Лийметс на инфочасе для журналистов.

Он отметил, что в понедельник посетил три избирательных участка, где уже наблюдал волеизъявление избирателей.

Антс Лийметс также напомнил, что принять участие в выборах может гражданин ЭР с 18- летнего возраста, имеющий документ, удостоверяющий личность. Это значит, что, если человек становится совершеннолетним 3 марта, то он не может принять участие в предварительном голосовании.

3 марта избирательные участки будут открыты с 9 до 20 часов, пройдет также голосование на дому.

Уточните свой участок

Следует помнить, что количество избирательных участков в Нарве сократилось с десяти до восьми. Узнать новый адрес избирательного участка можно из карточки избирателя. Карточки избирателя были разосланы до 15 февраля. Если кто-то не получил карту (на 25 февраля было зафиксировано два таких случая), то следует обратиться к городскому секретарю в Нарвскую горуправу (Пеэтри, 5) или в Бюро регистрации народонаселения (Пеэтри, 3). В то же время многие граждане уже оформили электронную карту избирателя, которая приходит на личный мейл избирателя, а не по адресу проживания. Каждый избиратель может проверить место нахождения своего избирательного участка также на сайте valimised.ee.

Важно, чтобы информация о фактическом месте проживания соответствовала данным Бюро регистрации народонаселения, иначе человека могут не найти в списках того избирательного участка, куда он пришел по месту жительства.

Э-голосование весьма популярно

Электронное голосование проходит по адресу www.valimised.ee до 18 часов 27 февраля. При желании отданный электронным путем голос имеется возможность изменить. Для этого можно снова проголосовать электронным путем или на избирательном участке в период предварительного голосования.

С завтрашнего дня, 28 февраля, по 3 марта голосование приостанавливается. В день выборов, 3 марта, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства. Электронный голос изменить нельзя.

Наша справка:

По состоянию на 20.29 час. 25 февраля в голосовании приняло участие 21,5 % от числа избирателей.

По интернету к вечеру 26 февраля проголосовало 178 270 человек.

Всего в Эстонии работает 451 избирательный участок.

Источники: www.valimised.ee,

Государственная служба по организации выборов

Софья Боборенко