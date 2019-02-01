На предварительных выборах проголосовали почти 190 000 избирателей

Дата публикации: Вчера, 16:00 Просмотрено: 116

Иллюстративное фото.

По состоянию на 20:00 в понедельник на выборах Рийгикогу проголосовали 189 532 избирателя, или 21,5% всех имеющих право голоса граждан Эстонии.

В интернете проголосовали 145 444 человека, а на избирательных участках – 44 088 человек.

За тот же период на прошедших четыре года назад выборах Рийгикогу проголосовали 175 307 человек, или 19,5%.

До 27 февраля в каждом самоуправлении будет открыт по меньшей мере один избирательный участок, на котором можно будет проголосовать с 12:00 до 20:00 вне зависимости от места жительства.

Электронное голосование проходит круглосуточно по адресу www.valimised.ee и оно продолжится до 18 часов 27 февраля.

При желании отданный электронным путем голос можно изменить. Для этого в установленный период можно снова проголосовать электронным путем или на избирательном участке в период предварительного голосования. В день выборов, 3 марта, голос изменить нельзя и проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Для голосования в участке при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ID-карту, паспорт или водительские права. Карту избирателя при себе иметь необязательно.

Источник: rus.err.ee