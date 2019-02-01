В Нарве велосипедист попал под машину

В центре вниманияВ Нарве велосипедист попал под машину
Дата публикации: Сегодня, 10:37 Просмотрено: 43
Иллюстративное фото.
Накануне в результате ДТП в Нарве пострадал 64-летний велосипедист.
Инцидент произошел в 11:20 на Таллиннском шоссе, сообщила во вторник пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
По данным полиции, велосипедист ехал недостаточно близко к обочине и был сбит автомашиной Kia, за рулем которой находилась 38-летняя женщина.
Пострадавшего велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.
Источник: rus.err.ee