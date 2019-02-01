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В центре вниманияВ Нарве велосипедист попал под машину

Дата публикации: Сегодня, 10:37 Просмотрено: 43

В Нарве велосипедист попал под машину

Иллюстративное фото.

Накануне в результате ДТП в Нарве пострадал 64-летний велосипедист.

Инцидент произошел в 11:20 на Таллиннском шоссе, сообщила во вторник пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По данным полиции, велосипедист ехал недостаточно близко к обочине и был сбит автомашиной Kia, за рулем которой находилась 38-летняя женщина.

Пострадавшего велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.

Источник: rus.err.ee

 

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