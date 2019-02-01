Власти Нарвы обещают отремонтировать дорожные ямы

В центре вниманияВласти Нарвы обещают отремонтировать дорожные ямы
Дата публикации: Сегодня, 10:28 Просмотрено: 35
Иллюстративное фото.
В Нарве на этой неделе приступили к оперативному ремонту ям на дорогах, образовавшихся в зимний период.
Ремонт ям в данный период времени года носит временный характер, так как выполняется с целью обеспечения безопасности дорожного движения, сообщил Департамент городской хозяйства Нарвы.
Выполнение работ по асфальтированию городских участков в 2019 году будут проводиться в летний период.
Источник: rus.err.ee