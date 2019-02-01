Власти Нарвы обещают отремонтировать дорожные ямы

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Иллюстративное фото.

В Нарве на этой неделе приступили к оперативному ремонту ям на дорогах, образовавшихся в зимний период.

Ремонт ям в данный период времени года носит временный характер, так как выполняется с целью обеспечения безопасности дорожного движения, сообщил Департамент городской хозяйства Нарвы.

Выполнение работ по асфальтированию городских участков в 2019 году будут проводиться в летний период.

Источник: rus.err.ee