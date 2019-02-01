Рейтинг партий: отрыв центристов от реформистов сократился до 4%

Дата публикации: Вчера, 12:21 Просмотрено: 96

Центристская партия на предстоящих в ближайшее воскресенье парламентских выборах выступит в роли фаворита, однако ее преимущество перед главным конкурентом - Партией реформ - уже не столь очевидное, как в прошлом месяце.

Лидеры реформистов и центристов - Кая Каллас и Юри Ратас. Автор: ERR

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

Если в январе Центристскую партию поддерживали 33% опрошенных, то в феврале уровень поддержки партии премьер-министра упал до 28%. На втором месте по популярности остаются реформисты, которых поддерживают 24% респондентов. За месяц рейтинг крупнейшей оппозиционной партии снизился на 1%.

Третью строчку в рейтинге популярности партий продолжает удерживать EKRE, которую обещают поддержать 17% потенциальных избирателей. За месяц поддержка консерваторов не изменилась.

Популярность соцдемов выросла с 7% до 11%, а Isamaa - с 6% до 10%. А вот партия "Эстония 200", если верить результатам опроса, получит всего 4% голосов. Еще в прошлом месяце поддержать эту силу были готовы 5% избирателей.

Не преодолевают избирательный порог в 5% и "Зеленые Эстонии", Свободная партия и партия "Богатство жизни" - первых поддерживают 3, вторых - 2, третьих - 1 процент опрошенных.

Источник: rus.err.ee