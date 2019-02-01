Swedbank подозревается в причастности к отмыванию денег в Danske Bank

Дата публикации: Вчера, 12:50 Просмотрено: 114

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015. Среди примерно 50 клиентов — полочные компании и бизнес-клиенты, не занимавшиеся бизнесом, но совершавшие денежные переводы на крупные суммы.

У действовавших за границей фирмы были счета в дочерних фирмах Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве.

У Postimees имеются данные о связи более десяти эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Эстонский Swedbank отказался от встречи с журналистами Postimees на эту тему. Газета Postimees обратилась к руководству банка с просьбой о встрече для обсуждения связанных с отмыванием денег тем в понедельник, но во вторник вечером пресс-секретарь банка Кристийна Херодес передала всего один комментарий в письменной форме.

«Мы не терпим отмывание денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это безусловно один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет», - говорится в заявлении.

Как показало расследование SVT, через Swedbank также прошла часть отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского денег.

После публикации сообщения цена акции Swedbank упала на Стокгольмской бирже, к 11 часам она подешевела на 5,64 процента.

На рынках опасаются, что если подозрения подтвердятся, Swedbank придется уплатить в США крупный штраф.

По сообщению Swedbank, банк не может подробно прокомментировать подозрение, поскольку это не позволяют сделать соображения тайны банковского дела и шведские законы об отмывании денег.

Тем не менее, банк заявил, что «отмывание денег — серьезное преступление и один из главных вызовов в нашей сфере. Предупреждение и борьба с отмыванием денег — одна из наших главных целей».

«Когда нам поступают предупреждения о наших системах и процессах, мы действуем».

BNS