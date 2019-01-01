Спасательный департамент начинает использование новых автоцистерн и квадроциклов

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В этом году Спасательный департамент обновляет свой автопарк спасательной техники и берет в использование 33 квадроцикла и 10 новых автоцистерн. Новые автоцистерны будут носить имя «Ахто».

Фото: rus.err.ee

«Необходимость в малогабаритных, быстрых и с хорошей проходимостью квадроциклах особенно резко ощущается весной и летом, когда происходит больше всего лесных и ландшафтных пожаров. Именно благодаря такой технике в прошлом году мы смогли локализировать несколько мелких возгораний, которые могли перерасти в крупные пожары. Иногда для локализации пожара важно не большое количество воды, а быстро добраться к очагу возгорания, что не всегда могут большие спасательные машины», - рассказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

Всего Спасательный департамент получит 33 комплекта техники, которые состоят из квадроциклов, пожарной арматуры, а также специальных прицепов, необходимых для транспорта квадроциклов. Шестиколесные квадроциклы оснащены 200 литровых баком для воды и пожарной арматурой. Также, благодаря специальному насосу, воду можно брать прямо из водоема. В случае необходимости пожарную арматуру можно легко демонтировать, а квадроцикл использовать для перевозки вещей или пострадавшего. Квадроциклы Спасательного департамент будут оснащены специальной маркировкой и эмблемами ведомства.

28 комплектов квадроциклов будет распределено по спасательным командам Эстонии, 4 комплекта получат и саперы Спасательного департамента. Три комплекта квадроциклов приобрели из средств Европейского фонда сплочения.

В этом году Спасательный департамент также обновит 6 автоцистерн. Новые автоцистерны похожи на предыдущие модели, основное отличие состоит в техническом оснащении. Новые автоцистерны длинной 7,9 метра, они оснащены кабиной нового поколения и вместительным баком.

«Автоцистерны особенно незаменимы в сельской местности и при тушении лесных пожаров. В таких местах обычно отсутствуют пожарные гидранты, а места водоснабжения находятся далеко от пожара. Бак новых автоцистерн заправляется и разгружается очень быстро, что обеспечивает наиболее большое количество воды при тушении», - рассказал Сууркиви.

Спасательная команда Курессааре получила новую автоцистерну еще в конце прошлого года. В этом году новые автоцистерны получат спасательные команды Аравере, Антсла, Ярваканди, Мынисте и Вастселиина. В следующие два года Спасательный департамент планирует приобрести еще 4 автоцистерны.

Спасательная техника, которую заменят новыми автоцистернами и квадроциклами будет передана спасателям добровольцам. В прошлом году Спасательный департамент передал в пользование добровольцам 70 единиц спасательной техники, в том числе 39 основных спасательных машин. В этом году Спасательный департамент планирует передать добровольным спасателям автоцистерны и различную технику для тушения лесных пожаров.

Спасательный департамент третье по величине государственное учреждение, где работает почти 2200 человек. Спасательные работы в Эстонии осуществляют 190 профессиональных и добровольных спасательных команд, в которые входят 4100 спасателей.