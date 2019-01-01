Суд вернул Сависаару часть конфискованных денег

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Харьюский уездный суд частично удовлетворил просьбу присяжного адвоката Оливера Няэса и вернул обвиненному в получении взяток, но признанному неподсудным по состоянию здоровья бывшему лидеру Центристской партии и экс-мэру Таллинна Эдгару Сависаару только часть конфискованных у него денег.

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Суд согласился с Няэсом в том, что Сависаару следует вернуть конфискованные у него при обыске на хуторе Хундисильма 300 000 крон (19 173 евро), но из конфискованных 186 000 евро суд решил вернуть только 106 000 евро.

Суд решил, что ходатайство госпрокурора Таави Перна о повторном аресте конфискованных у Сависаара 80 000 евро является оправданным в связи с касающимся строительного бизнесмена Айвара Туулберга предполагаемым преступным эпизодом, где, согласно обвинению, Сависаару в качестве взятки дали именно 80 000 евро.

Суд также удовлетворил просьбу госпрокуратуры вовлечь Эдгара Сависаара в судебный процесс в дальнейшем в качестве третьего лица.

Суд не стал рассматривать ходатайство присяжного адвоката Оливера Няэса об уплате государством судебных издержек Сависаара в размере 228 995,74 евро, поскольку, по мнению суда, оно не было подано вовремя, как и ходатайство об уплате Сависаару неполученную зарплату мэра Таллинна в размере 131 733 евро.

По этой же причине суд не стал рассматривать и ходатайство представляющего город Таллинн присяжного адвоката Марко Кайрьяка. Суд не стал удовлетворять ходатайство НКО Центристская партия о компенсации со стороны государства средств, которые партия потратила на правовую помощь для Сависаара.

Постановления уездного суда могут быть оспорены в Таллиннском окружном суде, их оспаривание не помешает дальнейшему ходу судебного процесса.

BNS