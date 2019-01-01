Адвокат Татьяны Корелиной просит Госсуд закрыть уголовное дело против нее

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В Государственный суд поступила кассационная жалоба защитника директора нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяны Корелиной, которая судами нижестоящих ступеней были признана виновной в подделке документов.

Татьяна Корелина на фоне Таллинна. Автор: Facebook

"В кассации адвокат просит отменить решение как уездного, так и окружного суда, и ходатайствует о прекращении уголовного производства", - сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

По состоянию на 18 февраля Госсуд не занял позиции по кассации.

В январе Тартуский окружной суд изменил прошлогоднее решение Вируского уездного суда по делу директора нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяны Корелиной. Ей придется заплатить в качестве денежного взыскания 1560 (100 дневных ставок), а не 3120 евро.

Татьяна Корелина будет выплачивать эту сумму в течение шести месяцев по частям, каждый месяц с момента вступления решения суда в силу - как минимум 260 евро.

В июне 2018 года Вируский уездный суд признал директора нарвского детского сада Татьяну Корелину (48) виновной в подделке документов и наказал ее денежным взысканием в размере 200 дневных ставок, то есть 3120 евро.

Окружной суд счёл, что такое суровое денежное наказание превышает размер вины Корелиной. Суд принял во внимание мотивы поступка Корелиной, небольшой масштаб нарушений, относительно невысокую должностную позицию обвиняемой и отсутствие прежних наказаний.

Решение окружного суда можно было обжаловать в Государственном суде, чем и воспользовалась Татьяна Корелина.

Требования сторон

Вируская окружная прокуратура требовала в Тартуском окружном суде ужесточить наказание Корелиной - присудить ей денежное взыскание в размере 350 дневных ставок, а в качестве дополнительного наказания установить 18-месячный запрет на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

В свою очередь адвокат Татьяны Корелиной подал апелляцию на решение Вируского уездного суда, требуя его отмены и вынесения оправдательного приговора.

Обвинение

Согласно обвинению, в 2016 году Корелина организовала для работников детского сада учебную поездку, по итогам которой педагоги получили сертификаты об участии в мероприятии.

Позднее выяснилось, что документы, выданные на основании представленных Корелиной данных, получили и лица, которые в обучении не участвовали.

Прокуратура усмотрела в этом нарушение закона.

Как писал в январе 2017 года портал rus.err.ee, в ноябре 2016 года состоялась учебная поездка 11 работников детского сада "Красная шапочка" на "Полярную мызу" в Кукрузе. Не все учителя из составленного заранее списка смогли принять участие в поездке. Их заменили коллеги. Однако получившие впоследствии сертификаты об обучении педагоги, которые не ездили на учебу, заподозрили, что их подписи были подделаны и обратились в прокуратуру.

Директор детского сада Татьяна Корелина тогда пояснила rus.err.ee, что изменить составленный заранее список участников оказалось невозможно, а регистрационные листы на месте были уже заполнены. "Когда мы обратили на это внимание, нам сказали, что это пустая формальность, можно поставить подпись под любую фамилию. Мы так и сделали. В результате - сертификаты были выписаны на имена тех, кто зарегистрировался заранее".

Источник: rus.err.ee