Центристы объявили о возвращении в госбюджет 220 000 евро

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Центристская партия объявила о том, что выполнила предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, согласно которому она должна вернуть в государственный бюджет 220 000 евро.

Пресс-сообщение соответствующего содержания крупнейшая политическая сила страны распространила утром в понедельник, 18 февраля.

В том, что предписание выполнено, заверил генсек Центристской партии Михаил Корб. По его словам, этот шаг не повлияет ни на нынешнюю предвыборную кампанию партии, на на ее финансирование.

Получить комментарии Комиссии по надзору за финансированием партий пока не удалось.

Ранее центристы пытались получить у комиссии отсрочку при возвращении в госбюджет указанную сумму, но в этом партии было отказано. Данный отказ Центристская партия обжаловала в суде.

Напомним, предписание, обязывающее Центристскую партию вернуть в госбюджет 220 000 евро, вступило в законную силу 11 декабря 2018 года, когда Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы по гражданскому спору, фигурантами которого были Центристская партия и бизнесмен Пааво Петтай.

Ранее решение суда первой инстанции по спору оставил в силе Таллиннский окружной суд.

Таким образом, в законную силу вступило в силу постановление административного суда, согласно которому Центристская партия должна уплатить в государственный бюджет 220 000 евро, полученных ею от фирмы бизнесмена Пааво Петтая.

Суд рассматривал две жалобы: одну от центристов, которые просили отменить предписание комиссии целиком или в той части, где партию обязали вернуть полученные деньги в госбюджет, а вторую - от Пааво Петтая, который просил обязать центристов вернуть эти деньги бизнесмену.

В удовлетворении обеих жалоб было отказано.

Поводом для разбирательства стала заключенная в 2011 году сделка, по которой Центристская партия продала Петтаю часть дома в Тарту за 250 000 евро.

Петтай впоследствии утверждал, что он перепродал эту недвижимость за 200 000 евро, но суд нашел доказательства того, что на самом деле стоимость сделки составляла всего 30 000 евро, а указанная сумма в 200 000 евро была фиктивной. Соответственно, Комиссия по надзору за финансированием партий в июле прошлого года пришла к выводу, что реальная стоимость недвижимости составляла лишь 30 000 евро, поэтому остальная сумма была признана запрещенным пожертвованием, подлежащим возврату в госбюджет.

Центристская партия ранее отказалась давать комиссии разъяснения по поводу обстоятельств сделки, сославшись на то, что данные были переданы в суд в связи с уголовным делом бывшего председателя партии Эдгара Сависаара.

Исчтоник: rus.err.ee