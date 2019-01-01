Мясо больных животных ”не вывозилось из Польши”. Но прибыло в Эстонию!

Дата публикации: Сегодня, 17:35 Просмотрено: 50

Пару дней назад Ветеринарный департамент Польши заверил своих европейских коллег, что это мясо не вывозилось за пределы страны.

Фото: http://meatinfo.ru

Вчера же польская организация RASFF — система быстрого оповещения о продуктах и кормах — сообщила, что через фирмы, занимающиеся перепродажей, эта баранина прибыла в другие страны-члены ЕС, в том числе и в Эстонию. На стол потребителя мясо, по словам Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, не попало.

Баранина поступила к переработчикам AS Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ. Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии сразу же оповестил эти заводы о предупреждении, и их обязали остановить переработку этой партии продукта.

Поскольку фирмы и ведомство взаимодействовали активно и быстро, эта баранина на стол потребителя не попала.

Напомним, как развивались события.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA) Элен Курвитс сказала Ärileht, что на днях в Брюсселе встретились ведущие ветеринарные чиновники Европы. Во встрече участвовал и заместитель генерального директора VTA Олев Калда.

"В начале встречи главный ветеринарный врач Польши сделал заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося и заверил, что мясо убитых не в соответствии с требованиями животных и изготовленные из него товары не вывозились в другие страны ЕС", — сказала Курвитс.

Многие крупные розничные сети Эстонии также подтвердили, что им мясо со скотобойни в Мазовии не поступало, хотя мясо из Польши поставляют многие местные розничные сети.