Сависаар прилетел в Нарву вместе с Олегом Гроссем

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30 января бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар посетил Нарву. Здесь он пообщался с журналистами, но текущую политическую обстановку всячески старался не комментировать. В пограничный город Сависаар прибыл на вертолете Олега Гросся, который вскоре откроет здесь еще один магазин.

Эдгар Сависаар пообщался в Нарве с журналистами, но о политике старался не говорить. Фото: Николай Андреев

Олег Гроссь рассказал, что 22 февраля магазин его сети откроется в торговом центре Megamarket в Нарве. Пока предприниматель занимался делами в этом центре, Эдгар Сависаар обедал в находящемся здесь же ресторане AveNue. Во время обеда он пообщался с местными журналистами, но больше расспрашивал их об изменениях в городе, чем отвечал на вопросы сам.

По словам сопровождавшей Эдгара Сависаара Елены Вальме, отставной политик прилетел со своего хутора Хундисильма ненадолго, поскольку дома остался кот, которого нужно кормить.

Олег Гроссь прилетел в Нарву по своим делам на вертолете. Фото: Николай Андреев

Цель своего визита Эдгар Сависаар сформулировал так: "Встретиться с нарвскими журналистами. И ещё хотел посмотреть, как зимняя Нарва выглядит".

“Я о политике теперь совсем не хочу говорить. Я человек вне политики”, - сказал Сависаар в ответ на просьбу прокомментировать политическую обстановку в Нарве и республике. - Я сейчас на политику смотрю сверху, не только на нарвскую”.

Прокомментировать ситуацию в Центристской партии ее бывший лидер обещал только после выборов 3 марта. Но после многочисленных вопросов на эту тему передумал: пожалуй, он сможет выразить свое мнение еще до выборов, но разве что в нарвской газете для садоводов “Дачник”.

Свое мнение Эдгар Сависаар согласился высказать только о Яне Тоом.

“Когда-то ее мать обратилась ко мне с просьбой: сделать ее дочь стала гражданкой за особые заслуги. Я был премьер-министром. Я помог ей. Это был интересный опыт", - сказал Сависаар и в ответ на замечание, что он открыл дорогу популярному политику добавил: "Этим я очень горжусь. Когда мы составляли список центристов для Европарламента, я думал, кто принесет больше голосов - Тоом или Стальнухин. Я решил, что наверняка Тоом. Я не ошибся”.

Источник: rus.postimees.ee