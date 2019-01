Титул ”Культурной столицы Европы-2024”: собрано около 400 подписей

Дата публикации: Сегодня, 16:11 Просмотрено: 96

Инициатор сбора подписей в поддержку достаточного финансирования подготовки финальной заявки города на титул ”Культурной столицы Европы-2024 Валерия Лаврова сообщила Delfi, что на данный момент собрано около 400 подписей, дигитальных и на бумаге. Кампания продолжится, но нарвские власти уверяют, что и без того готовы дать дополнительные деньги на подготовку заявки.

Валерия Лаврова, известная как организатор дискуссий Bazar, сказала Delfi, что в ходе сбора подписей в поддержку борьбы Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024 года в интернете и очно — у нарвских торговых центров, было собрано около 400 подписей, и кампания продолжится.

”Это люди, верящие в идею, надеющиеся на поддержку горсобрания. Надеемся, что нас услышат”, — сказала Лаврова.

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев считает, что сбор подписей очень важен, в том смысле, что он покажет желание нарвитян добиться важной цели, выйти на новый уровень.

”Если власти увидят, что это желание большей части нарвитян, нужно будет его реализовать”, говорит Иван Сергеев.

Председатель правящей в Нарве фракции "Нарва наш дом" Алексей Воронов сказал Delfi, что вопрос с финансированием заявки не закрыт, и если будет очевидно, что необходимо добавить средства на на ее подготовку, это будет сделано.

”Мы посмотрим, кто выиграет в конкурсе. Какие действия будут запланированы и сделаем выводы”, сказал Воронов.

Текст петиции

Уважаемые члены Нарвского городского собрания и управы, члены комиссий по культуре и спорту, а также комиссии по делам молодежи при Нарвском городском собрании, члены организационной команды ”Нарва — на титул Культурной столицы Европы в 2024 г.”, члены оценочной комиссии „Euroopa kultuuripealinna 2024 lõpptaotluse koostamine”,

Титул ”Культурной столицы” это:

– инструмент, позволяющий нашему городу совершить прыжок в развитии, через усиление предпринимательства и доходной базы города,

– объединяющая, движущая цель для наших горожан, больше смысла остаться здесь жить и работать,

– мотивация для уже действующих и появляющихся учреждений, предприятий и инвесторов,

– возможность изменить восприятие города жителями Эстонии и Европы,

– способ обеспечить за счет усиленной доходной базы элементарные общественные блага для жителей города: ровные дороги, скамейки, чистый и красивый город.

К нам уже приковано внимание. С момента объявления нашей кандидатуры год назад:

– о нас написали самые авторитетные мировые издания,

– были организованы новые мероприятия,

– реальный финансовый эффект ощутили наши предприниматели,

– нас поддерживают, в нас верят, с нами весь регион.

Мы не можем позволить себе упустить эту возможность. Это вопрос нашего будущего и будущего наших детей и внуков.

Таким образом, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

1. Обеспечить адекватные ресурсы для успешного проведения самого амбициозного международного проекта, которым когда-либо занимался наш город,

и отнестись с должной серьезностью к выбору партнера, на которого будет возложена ответственность за составление конкурсной заявки на титул Культурной столицы Европы в 2024 г.;

2. Максимально привлекать горожан к активно

у участию в процессе подготовки;

3. Осознать, что при должной организации процесса, подготовка заявки в любом случае позитивно повлияет на развитие города и региона, и таким образом её качество крайне важно.

Этим письмом, мы хотим обратить Ваше внимание на высокий публичный интерес к кандидатуре Нарвы как внутри города, так и за его пределами, а также декларируем свое желание быть привлеченными к процессу составления заявки от Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году.

В Тарту не пожалели 400 тысяч

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев на свой странице в Facebook объяснил, почему подготовка заявки требует значительных средств.

Пару дней назад, здесь же в Facebook, ко мне обратился один молодой нарвитянин с вопросом, мол, а почему 70000 недостаточно для составления формальной заявки на титул Культурной столицы, ведь это по сути составление документа? Думаю, это вопрос очень важный — на него, в том числе, ссылалось и городское собрание, когда бюджет подготовки окончательного ходатайства был урезан в декабре — потому считаю необходимым объяснить не только конкретному человеку, а вообще, — пишет Иван Сергеев.

Первый этап заключался в подготовке предварительного ходатайства, целью которого являлось — заинтересовать конкурсную комиссию нашим городом так, чтобы нас пустили на второй этап. Таким образом, самым главным было рассказать, почему на Нарву имеет смысл обратить внимание, и почему для нас титул важен. Это и было успешно сделано — книга очень обобщенной концептуальной предварительной заявки была составлена и затем защищена перед комиссией. Нас пропустили на второй этап, то есть попросили представить полное ”настоящее” ходатайство.

Чем одно отличается от другого? Начнем с действий, которые необходимо сделать в рамках второго этапа заявки.

Было бы глупо полагать, что сам титул и поддержку от государства в размере 10 миллионов можно было бы получить на основании какого-то ”формального заявления”. То, что на самом деле предстоит сделать, и что действительно позволит нам выиграть, это:

1) привлечение организаторов культурных мероприятий и составление в сотрудничестве с ними как минимум 25 реальных культурных мероприятий, соответствующих по масштабу и качеству, например, "Кремлевским соловьям" или фестивалю Station Narva, плюс мероприятия поменьше;

2) привлечение предпринимателей, организаций и различных целевых групп с целью выяснения их реальных ожиданий и нужд;

3) проведение коммуникационных и маркетинговых мероприятий на уровне региона и страны с целью оповещения местных жителей о процессе и целях кандидатуры;

4) проведение международной медиа кампании с целью обеспечить Нарве позитивное освещение во время подготовки к титулу (статьи в The Economist и The New York Times же не просто так появились — это работа по объяснению, "заманиванию", стори-тэллингу);

5) обновление визуального идентитета Нарвы (веб-сайт, лого, символика);

6) проведение исследований и собирание статистических данных;

7) составление ”Стратегии развития сектора культуры в Нарве до 2030 г.” к 1-ому мая 2019 г.;

8 ) Внесение изменений в стратегию развития города, чтобы она соответствовала стратегии развития культуры;

9) проведение мероприятий и встреч с целью привлечения и осведомления населения, и внесения соответствующих предложений в окончательную заявку;

10) составление бюджета мероприятий Культурной столицы (в т.ч. списка инвестиций, то-есть потенциальных объектов, которые мы хотим построить);

11) организация сотрудничества с другими столицами культуры по всей Европе;

12) действия по организации эффективного привлечения;

13) описание организационной структуры, которая обеспечит эффективное проведение всех предполагаемых в рамках титульного года мероприятий и, в конце концов

14) организация всех работ по подготовке, то-есть сведение всех концов в единую понятную заявку, что подразумевает очень высокой уровень компетенции в сфере менеджмента проектов.

Плюс, давайте не будем забывать, что мы кандидируем всем регионом, а это подразумевает координацию работы между 16 самоуправлениями.

Таким образом, само ”написание” заявки (составление самого документа, 100 листов, который будет послан в Европейскую комиссию), составляет всего около 15% от всей работы, так как, по сути, это лишь обработка и переваривание всей полученной в рамках проведения всех озвученных выше мероприятий информации, плюс оформление.

Таким образом, сравнивать предварительную заявку (которая, по дефиниции — предварительная) и полную заявку нельзя. Объем окончательной заявки, которую требуется представить к августу — несопоставим с предварительным "концептом".

Теперь о деньгах. Для сравнения, для проведения всех перечисленных выше действий, Тарту — наш конкурент — заложил в бюджет почти 400 000 евро, и там уже работает команда из 5 человек, которые занимаются эксклюзивно проведением выше перечисленных действий. Для сравнения, сколько заложил (пока) в бюджет на то же самое наш город? Из сравнения очевидно, что выделенная сумма не может быть адекватной.

В завершение, о привлечении молодежи. 1) Начиная с момента объявления нашей кандидатуры, во всех школах + доме творчества + молодежных центрах были проведены семинары, в рамках которых молодежи были озвучены планы города, а молодежь, в свою очередь, могла делиться своими идеями по поводу того, что сделать в Нарве за следующие 6 лет, во время подготовки; 2) гигантскую работу проделали волонтеры Narva2024, которые занимались оповещением как горожан в рамках практически всех городских мероприятий в течение года в общем, так и конкретно своих сверстников, что позволило нам добиться 75% информированности населения и 85% поддержки меньше, чем за год; 3) именно сейчас, на втором этапе, когда требуются конкретные идеи, у молодежи есть самая непосредственная возможность предлагать — и конкретно разрабатывать с целью осуществления — свои идеи.

Я понимаю, что это, в каком-то смысле, стрела, пущенная, в том числе, и в моем направлении, но не могу не поделиться, ведь все мы за одно дело.

Одним из критериев оценки заявки от нашего города на титул Культурной столицы в 2024 г. является поддержка и "включенность" местного населения в эту инициативу. Одно дело, когда поддержка демонстрируется статистическими исследованиями, другое — когда горожане используют инструменты прямой демократии, открыто заявляя о своих интересах.

Так вот в прошлый понедельник, неравнодушные горожане именно это и сделали: начали собирать подписи под петицией в поддержку кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы в 2024 г.

Зачем это делается?

Очевидно, это своеобразный мотивационный толчок, в том числе и для комиссии, частью которой я являюсь.

Я знаю, что среди некоторых бытует мнение, что все уже решено. Одни — под влиянием всесторонней поддержки и успеха Нарвы в прошлом году — считают, что мы победим в любом случае. Другие думают, что после урезания в декабре бюджета для подготовки основной заявки мы безнадежно опоздали и "поздняк метаться".

Так вот, ни одни ни вторые не правы: на самом деле, ничего не решено, пока город не определится со своими приоритетами, и не подготовил качественную основную заявку на конкурс. И не выиграл его.

На кану будущее нашего города. Прошлый год красноречиво продемонстрировал, на что способна культура, когда использовать её как инструмент. Так вот, Культурная столица — это прошлый год, только на стероидах.

Культурная столица это:

- прибыль для бизнеса в сфере обслуживания,

- это важный аргумент в пользу нашего города для специалистов высочайшего класса, которые думают, принимать ли им приглашение на работу от наших промышленных парков,

- это возможность для наших местных театров, художников и дизайнеров пробиться на международный рынок,

- это повод нам гордиться нашим городом,

- это аргумент для наших школьников, которые вскоре встанут перед выбором, где учиться — а после учебы — где работать и создавать семью.

Непростительно просто пропустить мимо все это, потому что нам все-равно, или мы не верим, или мы боимся.

Подписи собираются как через дигитальную систему, так и на бумаге в колледже, в центрах "Астри" и "Фама", в некоторых других местах по городу.

Читайте также:

Для подготовки заявки на участие Нарвы в конкурсе культурной столицы Европы деньги даст Fortaco