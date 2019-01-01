Катри Райк: никаких изменений в системе не планируется

Дата публикации: Сегодня, 16:36 Просмотрено: 69

Европейская комиссия потребовала от Эстонии отменить обязательную платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе. Министр внутренних дел Катри Райк сказала, что зона ожидания не является границей, поэтому никаких изменений в системе не планируется.

Граница в Нарве. Автор: Сергей Степанов/ERR

Европейская комиссия считает, что шенгенские правила не предусматривают введения таких ограничений (плата за бронирование очереди) на выезд из Шенгенской зоны.

Как сказала ERR Катри Райк, чиновники Европейской комиссии и Эстонии по-разному понимают, что такое "граница". "Для нас граница - это место, где есть погранохрана и шлагбаум. Место, где стоят автомобили, не относится к "границе".

"Если оглянуться назад, когда в 2010 году вдоль улиц Нарвы стояли автомобили, ожидающие своей очереди на пересечение границы, это было большой проблемой для города. Поэтому и появилась автостоянка и плата за бронирование очереди", - напоминала ситуацию почти десятилетней давности Райк.

Министр МВД добавила, что плата за ожидание в живой очереди не взимается. "Но все же хотят побыстрее пересечь границу, поэтому за бронирование очереди введена плата в 1,5 евро (размер платы зависит от вида транспорта). При этом, если автомобиль на стоянке находится меньше 15 минут, он не платит за услугу ожидания (в отстойнике). Мы не считаем место ожидание - границей, поэтому никаких изменений не планируется".

Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех погранпереходах - в Нарве, Койдула и Лухамаа.

Редактор: Артур Тооман

Источник: rus.err.ee