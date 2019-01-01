В Нарве в задымленной квартире спасатели обнаружили труп мужчины

Дата публикации: Вчера, 17:13 Просмотрено: 99

Идаский спасательный центр в 12:33 получил сообщение о пожаре в доме на улице Туру в Нарве. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире труп мужчины.

Пожар в Нарве.

По предварительным данным, человек заснул с сигаретой на диване и задохнулся.

Как сообщил Идаский спасательный центр, спасатели получили сообщение о задымлении на лестничной клетке третьего этажа дома на улице Туру, 3. Прибыв на место и войдя в квартиру, спасатели обнаружили горящий диван, на котором было тело мертвого 52-летнего мужчины. Спасатели проветрили помещение, а тело передали медикам и полиции.

По предварительной оценке, человек заснул с сигаретой на диване и задохнулся. Обстоятельства смерти установит экспертиза.

В доме было два дымовых датчика, однако ни один из них не работал.

Фото: Сергей Степанов

Источник: rus.err.ee