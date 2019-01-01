Еврокомиссия требует отменить плату за пересечение российской границы

Европейская комиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, поскольку шенгенские правила не предусматривают введения таких ограничений на выезд из Шенгенской зоны.

Фото: Илья Смирнов

По оценке Еврокомиссии, поскольку не заплативший за пересечение границы водитель не сможет выехать из Эстонии, речь идет о фактическом ограничении права человека покинуть Шенгенскую зону, сообщает Postimees.

Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех погранпереходах - в Нарве, Койдула и Лухамаа.

Источник: rus.postimees.ee