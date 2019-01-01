К зиме 2019 года электричество в Эстонии подорожает на 30%

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По оценкам энергетического концерна Eesti Energia в 2018 году ожидается существенное повышение цен на энергоресурсы. Это связано с сокращением собственных резервных мощностей и переходом Эстонии на европейские.

Иллюстративное фото. Автор: pixabay.com

Зимой 2018/2019 года жителей Эстонии ожидает подорожание электричества на 30% – такое заявление сделал глава госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер в интервью изданию Äripäev. По его словам, рыночная цена на электричество к первому кварталу следующего года возрастет с 41,9 до 55 евро за мегаватт в час.

Такое удорожание он связывает с резким скачком стоимости производственного сырья (диоксид углерода, уголь и газ) в связи со структурными проблемами на производстве, в частности нехваткой воды в резервуарах гидроэлектростанций.

Стоит отметить, ранее руководство Eesti Energia выразило озабоченность по поводу предстоящих энергетических вызовов в Эстонии. Так, в соответствии с указаниями Евросоюза о промышленных выбросах, необходимо к 2020 году остановить работу старых энергоблоков на электростанциях в Нарве, что приведет к падению мощности до 1330 МВт. Это приведет к ряду сбоев в системе электроснабжения.

Помимо этого, эксперты отмечают, что следование указаниям Евросоюза о промышленных выбросах может значительно сократить срок эксплуатации энергоблоков. Все это негативным образом скажется на стоимости электроэнергии. Очевидно, что подобная ситуация в Эстонии сложилась в связи с решением интегрироваться в европейский рынок. Это позволит ей выйти из российской системы БРЭЛЛ, но какой ценой... Подобную синхронизацию электросетей Балтии с Европой эксперты оценивают в миллиард евро.