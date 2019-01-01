Пожар в Нарве: погиб 91-летний мужчина

В центре вниманияПожар в Нарве: погиб 91-летний мужчина
Дата публикации: Сегодня, 11:15 Просмотрено: 26
В Нарве в результате вспыхнувшего незадолго до полуночи в субботу пожара погиб 91-летний мужчина.
Иллюстративное фото.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Таллиннском шоссе в Нарве поступило в 23:50, передает Спасательный департамент.
Загорелась квартира на четвертом этаже дома, из которой спасатели вынесли тело погибшего 91-летнего мужчины. В квартире был установлен дымовой датчик, который исправно работал и подал сигнал о пожаре.
Причины и обстоятельства пожара выяснятся в ходе расследования.
BNS