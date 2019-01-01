Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияПожар в Нарве: погиб 91-летний мужчина

Дата публикации: Сегодня, 11:15 Просмотрено: 26

В Нарве в результате вспыхнувшего незадолго до полуночи в субботу пожара погиб 91-летний мужчина.

Пожар в Нарве: погиб 91-летний мужчина

Иллюстративное фото.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Таллиннском шоссе в Нарве поступило в 23:50, передает Спасательный департамент.

Загорелась квартира на четвертом этаже дома, из которой спасатели вынесли тело погибшего 91-летнего мужчины. В квартире был установлен дымовой датчик, который исправно работал и подал сигнал о пожаре.

Причины и обстоятельства пожара выяснятся в ходе расследования.

BNS

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре + два (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все