Пожар в Нарве: погиб 91-летний мужчина

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В Нарве в результате вспыхнувшего незадолго до полуночи в субботу пожара погиб 91-летний мужчина.

Иллюстративное фото.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Таллиннском шоссе в Нарве поступило в 23:50, передает Спасательный департамент.

Загорелась квартира на четвертом этаже дома, из которой спасатели вынесли тело погибшего 91-летнего мужчины. В квартире был установлен дымовой датчик, который исправно работал и подал сигнал о пожаре.

Причины и обстоятельства пожара выяснятся в ходе расследования.

BNS