Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 21

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в понедельник на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

Иллюстративное фото.

Рано утром поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была преимущественно сухой, влажной или слегка заснеженной. В Западной Эстонии идет снег, на дорогах есть заснеженные участки.

По прогнозу, днем ожидается облачная погода, утром снег преимущественно в Западной Эстонии, температура воздуха может понизиться до 17 градусов мороза. В течение дня снег распространится в восточном направлении и усиливается. На побережье возможна метель, ветер порывами до 20 м/сек.

BNS