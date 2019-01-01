Суд назначил превышавшему скорость туристу 6 дней ареста

Дата публикации: Вчера, 16:47 Просмотрено: 185

Вчера утром мимо полицейских, осуществлявших надзор за дорожным движением в Харьюмаа на 33-м километре шоссе Таллинн-Нарва, пронесся автомобиль Mercedez-Benz с регистрационным номером Российской Федерации. Радар измерения скорости показал, что скорость автомобиля была 158 км/ч.

Полицейские задержали водителя. За рулем машины оказался 36-летний гражданин РФ, который назвал достаточно странную причину своего правонарушения. Как сказал водитель, машина сама начала ехать быстрее, так как дорога пошла на спуск. Езда на зимней дороге с такой скоростью не может иметь никаких оправданий и такой глупый поступок опасен как самому водителю, так и другим участникам дорожного движения.

Сегодня водителя доставили в суд, в результате иностранцу придется провести в арестном доме шесть дней и подумать о своем поведении. Также суд лишил мужчину права на управление автомобиля на территории Эстонии на шесть месяцев.

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Виктория Корпан

пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны