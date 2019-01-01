Число желающих участвовать в выборах в Рийгикогу стало рекордным

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Для участия в очередных выборах в Рийгикогу 3 марта этого года зарегистрировались 1099 кандидатов, что стало рекордно большим количеством участвующих в парламентских выборах в Эстонии в нынешнем столетии.

Иллюстративное фото.

Об этом в понедельник пишет BNS, предлагая ретроспективную статистику активности участия в выборах кандидатов и партий.

В 2015 году для участия в выборах в Рийгикогу свои документы в ЦИК подали 10 партий и 11 независимых кандидатов, всего 872 кандидата.

В 2011 году ЦИК зарегистрировал 9 партий и 32 независимых кандидатов, всего 789 кандидатов.

В 2007 году для участия в выборах зарегистрировались 11 партий и семеро независимых кандидатов, всего 975 человек.

В 2003 году в выборах в парламент Эстонии собрались участвовать 11 партий и 16 независимых кандидатов, всего 963 кандидата.

В 1992 году для участия в выборах в Рийгикогу зарегистрировались 628 кандидатов, в 1995 году — 1256 и в 1999 году — 1885.

BNS