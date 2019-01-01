Тереза Мэй отвергла идею второго референдума о "брексите"

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй, пытаясь уговорить палату общин вывести ситуацию с "брекситом" из тупика и проголосовать за проект договора о выходе из ЕС, отвергла призывы провести второй референдум о членстве в ЕС и ничего не сказала о возможности своей отставки и внеочередных выборов.

Фото: economistua.com

Об этом сообщило агентство ВВС, отметив, что в своей речи в понедельник в парламенте Тереза Мэй дважды повторила, что предложение о втором референдуме, по ее мнению, не набирает большинства в палате общин, и самая реалистичная возможность избежать "обвального" выхода из ЕС в конце марта - это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС.

В понедельник премьер-министр Британии формально заново внесла этот договор на голосование в палату общин. На прошлой неделе парламент рекордным большинством отверг этот проект.

Формально парламент обязал Мэй предложить ему новый вариант договора, но фактически это невозможно хотя бы потому, что Евросоюз неоднократно и твердо заявлял, что не собирается пересматривать этот документ.

Новое голосование по проекту соглашения о выходе Британии из ЕС назначено на 29 января. Тереза Мэй пообещала, что в оставшееся время будет вести переговоры со всеми партиями, а затем с Брюсселем.

В речи Терезы Мэй, описавшей разные варианты развития ситуации, красноречиво отсутствовал один пункт: возможность ее отставки и внеочередных выборов после второго (или, возможно, третьего) провала договора с ЕС в палате общин.

Между тем этот вариант - с сопутствующим переносом формального выхода из ЕС - активно обсуждается и британскими политиками, и политическими комментаторами. К оставке Мэй и внеочередным выборам призывает лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин.

BNS