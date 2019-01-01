КАТРИ РАЙК: что делать и кто виноват?

Дата публикации: Вчера, 16:27 Просмотрено: 168

Вчера стало известно о сокращении 150 человек в концерне «Eesti Energia». В то же время обсуждается, кто будет учиться в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, а кто нет.

Foto: Madis Veltman

Тогда как стены школьного здания скоро появятся, и школа откроет свои двери 1 сентября. Если углубиться, выясняется, что о закрытии старых энергоблоков в «Eesti Energia» известно с 2011 года, и вступили в силу требования директив Европейского союза, которые устанавливают конкретные требования к аналогичным блокам. То, что гарантированные рабочие часы закончатся, должно было быть давно известно. Как руководству и совету концерна «Eesti Energia», так и ответственному министру – министру финансов Тоомасу Тынисте.

О строительстве госгимназии в Кохтла-Ярве известно так же уже давным-давно. Соответствующий договор город и государство подписали еще в 2014 году.

И только месяц назад местное эстонское сообщество заявило, что такая модель им не подходит. Министр образования предлагает теперь временно оставить Ярвескую гимназию эстонской школой. Но «временно» означает ведь не принятие решения, а его откладывание.

Сейчас предвыборное время, и по распространяющейся все шире в Эстонии традиции здесь принято указывать пальцем, кто из политиков виноват.

Поскольку я представляю социал-демократов, виноваты, «разумеется», все остальные. Прежде всего, Яна Тоом, которая является членом Европейского парламента, а Директива по промышленным выбросам принимается именно там. И не важно, что Яна Тоом была на момент принятия Директивы заместителем мэра Таллинна. Тогда можно указать пальцем на другого члена Центристской партии, нашего премьер-министра Юри Ратаса, который перекинул проблему энергетики общегосударственного масштаба на министра финансов. Однако министр финансов Тоомас Тынисте состоит в «Отечестве».

Противники социал-демократов, безусловно, обвиняют министра предпринимательства, социал-демократа Рене Таммиста, который говорит о возобновляемых источниках энергии и экологически чистых рабочих местах и производстве сланцевого масла - решениях, к которым стремятся все развитые страны.

Круг замкнулся. Другие партии могут обвинять три вышеназванных. Но что на самом деле делать? Как правильно планировать долгосрочное развитие Ида-Виру, честно и открыто высказываясь о проблемах и вызовах? Этот вопрос не новый. В настоящее время он актуален, потому что скоро-скоро будут выборы. Остается надеяться, что те люди из Ида-Вирумаа, которых выберут местные жители, будут иметь силы, желание, время и, самое главное, совесть защищать интересы своего уезда. Независимо от партийной принадлежности.

Ида-Вирумаа нуждается в новых и достойных рабочих местах – и при переходе на зеленую энергию - и как можно скорее. К сожалению, тех, кто получит уведомление о сокращении в ближайшее время, это не утешит. Ухудшение наемных работников, налогоплательщиков и потребителей также влияет на общую экономическую ситуацию в регионе. Чтобы поддержать сланцевую промышленность и создание рабочих мест в Ида-Вирумаа, необходим долгосрочный план действий, подготовленный различными специалистами в этой области и известный всем - независимо от нынешних партнеров по коалиции в правительстве. Но попытаемся все же снова вместе выбраться из этой сложной ситуации. Ида-Вирумаа привык к сложностям.

Катри Райк,

Министр внутренних дел