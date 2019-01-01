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В центре вниманияПолиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

Дата публикации: Вчера, 14:50 Просмотрено: 505

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Шерелин, которая последний раз выходила на связь с родителями 14 января через социальные сети.

Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки. PPA

Девушка ушла из своего дома в Элва еще накануне Рождества и направилась к родственникам в Вильянди. До последнего времени близкие поддерживали с ней связь, но потом девушка перестала давать о себе знать. Родственники в Вильянди также не знают ничего о ее местонахождении.

Рост Шерелин 165-167 см, у нее темные волосы до плеч. Может быть одета в черную куртку и джинсы.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

 

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