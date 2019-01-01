Из-за закрытия энергоблоков на нарвских электростанциях сократят 150 человек

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Запланированное на этот год закрытие нескольких старых электроблоков на нарвских электростанциях повлечет за собой сокращение 150 человек.

Об этом в четверг, 17 января, сообщила госкомпания Eesti Energia, которая ранее не оглашала число сокращаемых.

У порядка 65% работников, которые покинут предприятие в ближайшее время, есть право на пенсию. Еще 10% смогут получить пенсию от предприятия. Остальным попавшим под сокращение фирмам обещает платить стипендию на переобучение.

Срок работы старых блоков был ограничен Директивой ЕС о промышленных выбросах. Они работали около 50 лет.

"На электростанциях, расположенных под Нарвой, имеется четыре энергоблока, срок работы которых ограничен Директивой ЕС о промышленных выбросах и подходит к концу. Эти блоки эксплуатируются около 50 лет. Срок работы двух наиболее старых блоков истечет очевидно в первой половине нынешнего года. Точная дата истечения рабочих часов энергоблоков зависит от ситуации на открытом рынке, то есть того, какими будут рыночные цены на электроэнергию, а также на СО2. От этого зависит, сколько эти блоки будут задействованы в рынке", - рассказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

О закрытии четырех старых блоков, не имеющих фильтров, стало известно в 2011 году, когда начали действовать новые требования Директивы ЕС о промышленных выбросах. Согласно директиве, старым блокам позволено работать до истечения 17 500 рабочих часов или до 2023 года.

После закрытия блоков концерн Eesti Energia лишится почти четверти своих производственных мощностей, которые сейчас достигают около 2000 мегаватт.

Источник: rus.err.ee