В ДТП погибла 37-летняя женщина

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Департамент шоссейных дорог сообщил, что отрезок дороги в деревне Мяо в Ярвамаа, где произошла авария, в которой на глазах троих детей погибла 37-летняя женщина, ночью обрабатывали девять раз.

Государственные дороги в Эстонии поделены по категориям: дороги с уровнем 3+ являются приоритетными, их обрабатывают чаще всего, реже всего уход проводят на дорогах, которым присвоен первый уровень.

Авария в Мяо произошла на дороге с высшим уровнем, то есть 3+. В отношении этих дорог действует требование проводить обработку противогололедными реагентами в течение двух часов после возникновения гололедицы. Слой рыхлого снега на такой дороге не должен превышать 4 см, а мокрого снега – 2 см. Очистка дороги от снега производится в течение 5 часов после окончания снегопада или метели.

Глава отдела обслуживания восточного региона Департамента шоссейных дорог Андрес Пийбелехт подтвердил ERR, что участок дороги в Мяо, где произошло ДТП, соответствовал установленным требованиям.

"Коммунальная техника проезжала по этому участку девять раз с полуночи до момента аварии (7:40). В 6:35 машины обслуживающей фирмы проехали по этому участку в последний раз. Одновременно участок проверял патруль коммунальной фирмы, дорога была в порядке, то есть соответствовала требованиям. Вместе с тем постоянно шел мокрый снег, который в 6:30 – 6:40 превратился в дождь. В течение последних 12 часов температура воздуха поднялась на 12 градусов, шел снег и дождь", – рассказал Пийбелехт о сложных условиях в месте аварии.

Он добавил, что сегодня ночью и утром фирмам, следящим за состоянием дорог, пришлось приложить больше усилий, чтобы дороги соответствовали требованиям.

Мать умерла на газах у детей

Утром в деревне Мяо в Ярвамаа произошла тяжелая авария, в которой погибла женщина, троих ее детей на скорой помощи увезли в больницу.

Сообщение о столкновении двух машин на 94-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру поступило в 7:40.

В результате тяжелые травмы получила водитель Volkswagen Sharan – 37-летняя женщина. Она скончалась на месте. В этой же машине были трое детей. К настоящему моменту известно, что находившиеся в машине мальчики 16 и 13 лет получили не опасные для жизни травмы, а 3-летняя девочка не пострадала.

Также травмы получила водитель другого автомобиля (Volkswagen Touareg) – 26-летняя женщина. Ее тоже доставили в больницу.

По предварительным данным, Volkswagen Sharan ехал в сторону Пайде, но потерял управляемость и столкнулся двигавшимся в сторону Мяо автомобилем Volkswagen Touareg.

По каким причинам Sharan отклонился на встречную полосу, выяснит следствие.

Шины обоих транспортных средств соответствовали требованиям, все находившиеся в автомобилях люди были пристегнуты ремнями безопасности. Разрешенная на данном участке дороги скорость – 90 км/ч.

Источник: rus.err.ee

Фотографии с места аварии