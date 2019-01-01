Кальюлайд предложила Рийгикогу утвердить председателем Госсуда Виллу Кыве

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Президент Керсти Кальюлайд предложила в понедельник Рийгикогу утвердить председателем Государственного суда являющегося в настоящее время председателем гражданской коллегии Госсуда известного правоведа Виллу Кыве.

Виллу Кыве Автор: Канцелярия президента

"Наша судебная система сильна, действенна, независима, и народ Эстонии ей доверяет. Поэтому считаю важным, чтобы и следующий руководитель Госсуда был из судебной системы“,- отметила глава государства, подчеркнув, что председатель Государственного суда не просто сам по себе руководитель суда, он является одним из главных спикеров правового государства в нашем открытом общественно пространстве.

В направленном Рийгикогу предложении утвердить Кыве председателем Государственного суда глава государства отмечает академический авторитет и продолжительный опыт судебной работы юриста, которого высоко ценит общественность. Кыве принимал участие в подготовке большинства регулирующих гражданские и коммерческие правовые нормы юридических актов и в их комментировании, он также внес значительный вклад в подготовку юристов в Эстонии в качестве преподавателя в университетах и составителя учебных пособий.

При подготовке этого предложения президент консультировалась со всеми парламентскими партиями. Президент предложила назначить Кыве в должность с 4 февраля, когда истекают полномочия Прийта Пикамяэ, который направляется на работу судебным юристом Европейского суда.

BNS