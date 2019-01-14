С 1 января государство начало поддерживать создание новых рабочих мест

Дата публикации: 14-01-2019, 17:19 Просмотрено: 175

С начала января работодатели могут ходатайствовать в кассе по безработице о пособии на создание рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии. Цель пособия – способствовать экономическому развитию этих регионов и привлечь к работе незадействованную рабочую силу. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение.

Иллюстративное фото.

«В Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны по-прежнему наблюдается высокий уровень безработицы и поэтому цель пособия заключается в мотивировании работодателей создавать рабочие места именно в тех регионах, где есть незадействованная рабочая сила», – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По словам министра, исходя из завершившегося в Ида-Вирумаа пилотного проекта, подобные пособия могут мотивировать работодателей создавать рабочие места в конкретных регионах. В Ида-Вирумаа благодаря пособию было создано 645 рабочих мест на 17 предприятиях. «Мы видим необходимость в продолжении выплаты пособий в Ида-Вирумаа, однако есть и ряд других регионов, которые также нуждаются в поддержке», – отметила Рийна Сиккут.

Создавать рабочие места предлагается в тех регионах, где показатель зарегистрированной безработицы заметно выше среднего уровня. По состоянию на декабрь 2018 года, средний показатель зарегистрированной безработицы составляет 4,8%. Самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был отмечен в Ида-Вирумаа – 8,8%, затем следует Валгамаа – 8,5%, Вырумаа – 7,5% и Пылвамаа – 6,9%.

Пособие на создание рабочего места выплачивается тем работодателям, которые в течение двух месяцев создадут по меньшей мере пять рабочих мест, на которых выплачивается зарплата в объеме по меньшей мере полутора минимальных зарплат, которая составляет в 2019 году 810 евро. На работу надлежит взять безработного, который был без работы более шести месяцев и стоит на учете в уезде Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Валгамаа или Вырумаа.

Работодателям будут компенсировать на протяжении 12 месяцев расходы на заработную плату работника в размере 50% от оплаты труда работника, предельная граница которой равна двукратной ставке минимальной зарплаты. Работодатели также получат поддержку в развитии новых навыков у работников – при необходимости будут компенсировать расходы на обучение каждого нанятого работника в объеме до 2500 евро.

Региональное пособие на создание рабочего места финансируется из средств Европейского социального фонда. О пособии можно ходатайствовать в кассе по безработице с 1 января этого года до конца 2021 года. Совокупный бюджет меры на три года составит около 1,48 миллионов евро. Всего за этот период будет поддержано создание примерно 360 рабочих мест. При выполнении поставленных задач, пособие будет выплачиваться и после 2021 года.

Анна Тислер

Советник по связям с общественностью

Министерство социальных дел